De Thierry Decoud a Jairo Guzmán, ejemplos donde la libertad no avanza de la misma manera

(Por: Rubén Lasagno) – Hay un hecho curioso que se genera en el corazón mismo del gobierno nacional con claras repercusiones en la provincia de Santa Cruz, dado que en el entorno político de Caputo, Menem y Karina Milei, se toman decisiones y producen consecuencias que las hemos vivido en esta provincia.

Lo que observamos con llamativa claridad, es que el gobierno nacional actúa de distinta manera ante un delito similar.

En el primer caso, cuando en septiembre 2024 hicimos públicas las conversaciones entre el representante de la empresa TGI Argentina, Juan Ariet (posible compradora del carbón de YCRT) y Andrés Gross, intermediario que pedía una coima por la venta del mineral, atendiendo a su amistad con el Interventor del yacimiento, Thierry Decoud, el impacto mediático fue lapidario para la continuidad del funcionario nacional.

Ni bien tomó estado público la noticia y se conoció el audio de dicha conversación, el gobierno nacional echó al Interventor Decoud y con eso terminó de darle un corte rápido y definitivo a esta grave acción corrupta de un funcionario nacional, supuestamente, puesto allí para hacer otra cosa y no lo que hacía el kirchnerismo.

Desde hace más de un mes, especialmente en este medio, se ha investigado la extorsión que realizó y sigue realizando el titular del PAMI en la provincia Jairo Guzmán a su vez representante político de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

La exigencia de un pago a funcionarios y empleados del PAMI, con denuncias penales por medio, audios que publicamos junto a documentación por otro delitos, como la compra de cámaras de vigilancias a nombre de la Obra Social de los jubilados, pero que fueron colocadas en el local partidario o los muebles que se llevaron del PAMI local hacia la filial de La Libertad Avanza, no agitó las aguas políticas de la misma manera que el pedido de coima de YCRT, en la mesa de Menem y Karina Milei; por el contrario, no hubo ninguna reacción en contra de Guzmán sobre quien pesan acusaciones de maltrato, despidos arbitrarios y hasta cuestiones sexistas, por las cuales ha sido denunciado públicamente y tenemos entendido que en los próximos días podrían oficializar una denuncia penal por abuso de autoridad y/o violencia de género por parte de una ex empleada de la OS de los jubilados.

Decoud sorprendió, Guzmán cumple órdenes

Lo que nos afirma una fuente nacional muy vinculada a las decisiones políticas del entorno gubernamental, es que la decisión de Menem y Karina Milei de sostener a Guzmán a cómo dé lugar y no actuar como lo hicieron con Decoud, proviene de la base del delito cometido por ambos, que si bien es similar (pedido de coima, retorno mediante una recurso extorsivo) en el caso de Jairo, éste responde a una orden nacional que se ha replicado en otras provincias con la práctica corrupta de exigir aportes dinerarios a funcionarios, trabajadores y prestadores de servicios de la Obra Social (sean o no de LLA), a cambio de sostener sus empleos.

Como lo marcamos en un informe anterior, el gobierno nacional usa al PAMI como caja política, a través de la exigencia de aportes a los funcionarios provinciales, para que pidan exijan y extorsionen a prestadores y empleados a realizar aportes del 10 o el 15% de sus salarios y si no acceden son perseguidos y hasta despedidos, como lo hemos corroborado en Santa Cruz. Y si esto no es suficiente, recordemos que la falta de transparencia de esta práctica, hace que los “aportantes involuntarios” en Santa Cruz, deban realizar el depósito de sumas de entre 150 mil a 200 mil pesos o más, en cuentas personales y no de LLA, precisamente.

Esta metodología no se agota en el PAMI, es una práctica que se extiende a otros entes nacionales en la provincia, como el ANSES, Migraciones, Ministerio de Trabajo, etc.

De tal forma y como se exhiben las diferencias de reacción ante prácticas corruptas entre YCRT y el PAMI, queda expuesto el gobierno libertario como el gestor e incentivador de los pedidos de retornos en el PAMI por parte del representante de la Libertad Avanza en Santa Cruz, que va a encarar elecciones legislativas con un baldón político sobre su espalda y al menos, hasta el momento, el gobierno nacional subestima la reacción pública que pueda existir en su contra y eventualmente, las consecuencias que podría acarrear en las urnas, cuando deba ponerse en la consideración pública a Jairo Guzmán como candidato del gobierno nacional en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)