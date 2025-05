La política, tan sucia como necesaria

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La política en su peor faceta es un arte sucio, innoble, que puede ser transformadora, pero no necesariamente en el aspecto positivo y proyectivo, tendiente a resolver problemas de la gente, sanear las enfermedades sociales y contribuir al bienestar de la población.

La palabra “política” es inocua, acética y atractiva a la vez, pero a su práctica la hacen aberrante los políticos, quienes solo la usan como un término justificador para contribuir a sus intereses personales, partidarios o corporativos. Sin embargo, la política, es la única salida que tiene el ser humano para convivir y evolucionar.

Dicho esto, si el mecanismo de la política es la única vía resolutiva para la convivencia social dentro de la democracia, coincidimos que la política es indispensable, irreemplazable y necesaria para que el ser humano viva en comunidad. En todo caso, es un objetivo humano, perfeccionarla.

Ahora bien, los mecanismos para hacer política, la forma de conducir la política, de interpretar las normas en beneficio sectoriales, de personas o de partidos, la transforma en un objeto sucio, amoral e infame, por parte de los políticos que la practican, precisamente.

Argentina, aunque seguramente no es el único país, es el paradigma de la mala política en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, impulsada y ejercida por políticos improvisados, sin preparación, sin conocimiento, sin honestidad intelectual y sin la mínima preocupación por crecer en el ámbito donde se desarrollan.

Un país sin justicia, imprescindible

La única forma de regular a la política es mediante una justicia proba. Y la justicia proba, se entiende, nacerá cuando exista una clase política honesta. El enigma de quién nació primero, el huevo o la gallina, tiene un árbitro indiscutido que puede resolverlo: la sociedad, la gente, el ciudadano común, a través de un arma mortal. el voto. Pero como toda arma, se puede usar para el bien o para el mal.

En un país donde, como el nuestro, la clase política no posee moral (independientemente de quién se trate y a qué partido pertenezca), la justicia seguirá atravesada por la corrupción, sometida, será prebendaria, permanecerá politizada y perecerá obsecuente del poder de turno. Un país sin justicia, es el caldo de cultivo de la inmoralidad, la delincuencia y paradójicamente, de la injusticia propiamente dicha.

En ese contexto, ninguna política (social, económica o financiera) va a ser para la gente, para la sociedad, sino y exclusivamente, para una parcialidad dominante; servirá al circo de las candidaturas a cargos que se llenan de amigos, parientes y favorecedores y de los pooles financieros que engrandecen sus bolsillos a costa del achicamiento de las condiciones sociales y laborales de los que menos tienen.

Todos son casta

Y esto puede parecer sacado del relato del socialismo decadente que reparte moralina hasta que le toca estar en el poder, para hacer lo mismo que los conservadores o los libertarios, pero no es así; la hipocresía de la clase política en general es un sello distintivo de una casta, como le gusta decir al actual presidente Milei, palabra con la cual también se autodefine junto a los improvisados “libertarios” que creen en la motosierra, siempre que no corte los brotes verdes de su propia casta corrupta como la que infecta el PAMI, YPF y otros entes públicos y muestra su peor representación en nuestra provincia con Jairo Guzmán, el coimero oficial del PAMI, que aún ni siquiera se midió en una elección y ya mostró la hilacha.

Las traiciones, las mentiras, la falsedad ideológica y anomia moral que impera entre la clase política argentina, además de dar asco al hombre común, crea una resistencia contínua a seguir apostando al voto como búsqueda de un cambio.

No es casual que en el padrón de CABA el último domingo haya ido a votar menos del 50% registrado. Una forma silenciosa de evocar aquel “que se vayan todos” a partir del cual nunca se fue nadie.

Los gobernantes, los candidatos políticos y los funcionarios, se han alejado de la gente. La mayoría busca arroparse en salario del Estado, acomodar a su familia y resistir lo más que pueda en algún puesto bien remunerado. Nadie o muy pocos trabajan por el país y ninguno por el interés social.

Estamos hartos de mesiánicos y fabuladores, de chorros, especuladores, oportunistas y corruptos de toda laya que actúan en defensa propia cuando abortan cualquier atisbo de transparencia que alguien intente darle a la política. El fracaso de la Ficha Limpia, tanto en nuestra provincia como en Nación es el claro ejemplo de esto que decimos; la cobertura legislativa a Fernando Españón en Santa Cruz es otro ejemplo de la inmoralidad que atraviesa al Estado en todas sus formas.

En la cabeza del poder nacional tenemos un presidente que traiciona a quienes le ayudaron a llegar donde está. Hoy son declarados por él como enemigos de su gobierno y al lado, un Mauricio Macri desdibujado, insulso, casi entregado, que se deja manosear, mientras sus ex compañeros de batalla del PRO, están especulando si se pasan o no a LLA, de acuerdo al cargo que le ofrezcan. A todos ellos, tampoco hay que volver a votarlos.

Y en primera fila tenemos, aún hoy, a una mujer dos veces condenada por robarse un país y una parte de la política nacional y provincial espera que se ponga a la cabeza del partido que viven cambiándole el nombre para hacerlo más digerible, pero que se llama Frente para la Victoria.

Me canso de repetir, la culpa no es de ellos. Hacen lo que deben hacer para permanecer, resistir o volver, porque su naturaleza amoral los impulsa a insistir una y otra vez hasta conseguirlo.



El problema es nuestro, que no exigimos honestidad, no ejercemos control y no sabemos votar, porque antes de ir a las urnas, no nos interesamos por saber de quién se trata, qué ha hecho, para qué se propone y qué antecedente lo precede. (Agencia OPI Santa Cruz)