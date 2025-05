Mario Lugones se reunió con Robert Kennedy Jr. para debatir la desregulación del sistema de salud

- Publicidad -

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvieron este lunes una reunión con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la reforma del sistema de salud y avanzar en posibles líneas de cooperación bilateral. El encuentro, celebrado en el marco de la visita oficial de Kennedy Jr. a Buenos Aires, se centró en los procesos de desregulación que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Según detalló Lugones en sus redes sociales, el funcionario estadounidense mostró un marcado interés en las medidas que la administración libertaria viene aplicando en materia de obras sociales, prepagas, medicamentos biosimilares, desburocratización administrativa y la implementación de la receta electrónica en todo el país. “Fue un intercambio muy enriquecedor. Compartimos pareceres y definimos posibles líneas de trabajo conjunto“, señaló el titular de la cartera sanitaria.

Durante el diálogo, Kennedy Jr. compartió algunos de los desafíos que enfrenta el sistema sanitario estadounidense, que, según describió, incurre en un gasto público elevado con resultados poco satisfactorios para la ciudadanía. En este sentido, ambas partes coincidieron en la necesidad de reformar los modelos vigentes para mejorar la eficiencia y efectividad de la atención médica.

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina calificó el encuentro como “un paso más en la consolidación de una relación sólida y duradera” entre ambos países, en un contexto donde el gobierno de Milei busca reposicionar su política exterior y establecer nuevos marcos de cooperación internacional.

La reunión se dio en la antesala del encuentro previsto entre Kennedy Jr. y el presidente Javier Milei, previsto para este martes. En paralelo, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas que profundizan el rumbo sanitario adoptado desde diciembre de 2023. Entre los principales lineamientos, se destaca un cambio de paradigma que busca abandonar el modelo centrado en la reparación de enfermedades para adoptar uno basado en la prevención y el cuidado de la salud, sustentado en evidencia científica.

Asimismo, se confirmó que el gobierno argentino continuará con la revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario. Según el comunicado oficial, el objetivo es “ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión“.

En este marco, la administración Milei también ratificó su decisión de avanzar en el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas“, sostiene el documento oficial. El texto agrega que el organismo internacional ha intentado “ampliar competencias que no le corresponden” y “condicionar la soberanía sanitaria de los países“, postura que el Gobierno considera inaceptable. (Agencia OPI Santa Cruz)