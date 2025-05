Violencia de género: la Justicia incorpora mensajes clave en la causa contra Alberto Fernández

- Publicidad -

El fiscal federal Ramiro González entregó este lunes a la querella de Fabiola Yañez y a la defensa del ex presidente Alberto Fernández la copia forense del peritaje sobre los mensajes extraídos de los dispositivos electrónicos secuestrados al ex mandatario en el marco de la causa por presunta violencia de género contra la ex primera dama. La información fue entregada en soporte digital durante una audiencia a la que asistieron los abogados de ambas partes, según confirmaron fuentes judiciales.

Entre los mensajes que ahora se incorporan formalmente como prueba a la investigación, figura una comunicación enviada por Yañez al ex presidente en la que le recrimina su accionar durante su embarazo. “Me incineraste ante un país estando embarazada de tu hijo“, escribió la ex primera dama en una de las conversaciones peritadas, lo que refuerza su testimonio sobre el vínculo conflictivo que mantuvo con Fernández durante su paso por la Casa Rosada.

La documentación incluye también mensajes intercambiados con Miriam Verdugo, madre de Yañez, que forman parte de una pericia que estaba pendiente y que se realizó pese a que la Cámara Federal porteña ya confirmó el procesamiento del ex jefe de Estado. El avance sobre el contenido de los dispositivos electrónicos representa una etapa clave del expediente, al tratarse de elementos que podrían aportar nuevos indicios sobre el trato que recibía Yañez por parte de Fernández.

A la audiencia concurrieron el abogado de Yañez, Mauricio D’Alessandro, y la defensora del ex mandatario, Silvina Carreira. Con la entrega de esta prueba, ahora tanto la fiscalía como las partes deberán evaluar si corresponde requerir nuevas medidas, como la citación de testigos adicionales, o si la investigación se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio oral. (Agencia OPI Santa Cruz)