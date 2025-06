Triple “sanción pecuniaria” para la empresa que contaminó el Lago Argentino. En otro país le hubieran retirado la concesión; acá no

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Luego que culminara la investigación sobre los motivos y circunstancias en la cual la empresa de turismo Hielos y Aventura SRL, que explota la concesión de la navegación turística en el Lago Argentino dentro del parque Los Glaciares en El Calafate, finalmente el Director de Parques Nacionales se expidió el 30 de mayo 2025, respecto de la responsabilidad del operador turístico que produjo la contaminación con hidrocarburos y aceites en el lecho del espejo de agua frente al glaciar.

En la parte resolutiva sobre el Expediente caratulado “Hielo y Aventura S.A. – Infracciones al art. 5° inc k) de la Ley N° 22.351 y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas”, Parques Nacionales determinó que la empresa en cuestión abone la suma total de $ 17.550.000,00 por tres “infracciones” de $ 5.850.000,00 cada una según el siguiente detalle, de acuerdo a la documentación a la que accedimos:

El Artículo 2° dice: Aplícase a Hielo y Aventura S.A. (CUIT 30-65475164-8), con domicilio constituido en la calle Perito Moreno N° 119 de El Calafate, provincia de Santa Cruz, una sanción de Multa de CIENTO TREINTA (130) Derechos de Acceso en la Categoría General correspondiente al Parque Nacional Los Glaciares, equivalente a la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 5.850.000); ello por “No haber asegurado el óptimo funcionamiento de los motores de la embarcación Alacalufe (Matrícula N° 02342) -de propiedad y afectada al servicio turístico de Hielo y Aventura S.A.- el 22 de abril 2024, en horas de la tarde, al derramar al agua hollín negro u otra sustancia similar, en circunstancias de navegar por el brazo Rico del lago Argentino”, contraviniendo así el artículo 2.03 inc. i) del Anexo I -Prestación de Servicios- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige la Licitación Pública N° 15/2013.

En los dos artículos subsiguientes se aplica la misma multa pecuniaria por los siguientes conceptos:

Por “Contaminar el ecosistema del brazo Rico del lago Argentino por el derrame de hollín negro u otra sustancia similar, por parte de la embarcación Alacalufe (Matrícula N° 02342) -de propiedad y afectada al servicio turístico de Hielo y Aventura S.A.- mientras navegaba por dicho cuerpo de agua el 22 de abril 2024, en horas de la tarde”, contraviniendo así el artículo 5° inc. k) de la Ley N° 22.351.

Y en el Artículo 4°, señala “por “No haber efectuado las tareas de contención y remediación ambiental que establece el Plan de Emergencias, ante el derrame de hollín negro u otra sustancia similar, por parte de la embarcación Alacalufe (Matrícula N° 02342) -de propiedad y afectada al servicio turístico de Hielo y Aventura S.A.-, mientras navegaba por el brazo Rico del lago Argentino el 22 de abril de 2024”, contraviniendo así el artículo 2.01 inc. j) del Anexo I -Prestación de Servicios- del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige la Licitación Pública N° 15/2013.

Todo sea por el turismo…

En el Artículo 5° Parques Nacionales “intima” a la empresa a pagar dentro de los 10 días hábiles “bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de iniciar las acciones legales que correspondan”, expresan como una cuestión de forma, sin embargo hay tres detalles fundamentales para que “la sangre no llegue al río” si quisiéramos marcar una analogía entre lo ocurrido y la aparente penalidad aplicada a la empresa contaminadora del Lago Argentino.

Primer detalle: dice el documento: “El pago voluntario de la multa fijada, dentro del plazo establecido en la intimación administrativa que se efectúe, beneficiará al infractor con una quita automática del CUARENTA POR CIENTO (40%) sobre el monto de aquella. El vencimiento del plazo, aún cuando se hubiera interpuesto un recurso administrativo y/o se hubiera iniciado una acción judicial, extinguirá automática y definitivamente este beneficio”.

Es decir, que Hielos y Aventura SRL, podría arreglar todo esto con 7 millones de pesos, aproximadamente, quizás represente menos de un día de recaudación de la empresa.

El otro detalle es la forma en que el expediente nombra a la grave contaminación que hicieron con hidrocarburos, combustibles y aceites por más de 20 días escurriendo desde la embarcación a las aguas del Brazo Rico y al lago frente al glaciar y en el escrito se menciona como “derrame de hollín negro u otra sustancia similar”, una metáfora del absurdo para no llamar las cosas por su nombre y que el impacto de las palabras amortiguen las responsabilidades.

El tercer detalle, no menor, es que cirunscribe el derrame solo al día 22 de abirl 2024 y si el lector repasa nuestras notas de investigación anteriores, verá que la embarcación (de acuerdo a las fuentes) estuvo derramando fluidos contaminantes al lado, desde al menos 20 días antes.

Por mucho menos…

Tal lo investigado en los casos de contaminación de lagos y ríos importantes en el mundo, las empresas licenciatarias de navegación ya sea comerciales o turísticas que son encontradas responsables, pierden automáticamente las licencias para seguir practicando la actividad comercial correspondientes.

En el caso argentino, no es así. Además de la aplicación de una penalidad dineraria irrisoria, no existen ninguna consecuencia más allá del “llamado de atención”, realizado por Parques Nacionales lo cual, como sabemos, no es suficiente para reconvertir conciencias en nuestro país.

La contaminación de lagos en el mundo por residuos industriales, agrícolas, domésticos y la contaminación radiactiva, son problemas recurrentes en todos los países, sin embargo, las penalidades por incurrir en estos delitos son contemplados con graves sanciones como cierre de industrias, responsabilidad civil y penal, inhabilitación, demanda por daños y perjuicios, delitos de carácter cualificados y cárcel.

En EEUU se incluyen multas de hasta el 5% del volumen de negocios anual de las empresas y penas de cárcel de hasta 10 años. En Europa las penalidades por contaminación son duras y los juicios son sumarios; las consecuencias van desde la pérdidas de licencias, hasta prisión de los responsables y desaparición de empresas que han incurrido en ese delito.

Acá en Argentina, como en tantos otros items de la vida nacional, estamos al margen de ese mundo; en otros lados no se juzgan las apariencias, sino se castigan los hechos. (Agencia OPI Santa Cruz)