Chubut y Santa Cruz destino de miles de millones en publicidad oficial de YPF proclamando inversiones por los medios abonados a la pauta de ambos gobiernos

En los últimos días tanto en Santa Cruz como en Chubut, la petrolera estatal YPF aumentó su presencia mediática a través de los propios estados provinciales, cuyos gobernadores destacan a diarios las bondades de las inversiones de la estatal que Milei pensaba cerrar y donde encontró la llave exacta para negociar fondos con los estados provinciales a cambio de manos en el Congreso y/o favores de los jefes provinciales en distintos aspectos de la coyuntura política nacional.

En Chubut, como en Santa Cruz YPF deja la producción convencional, pero a diferencia de la tierra de Ignacio Torres, donde reconvierte su matriz productiva, en Santa Cruz se va dejando un pasivo ambiental fenomenal (más de 3.500 millones de dólares) del cual no se hace cargo, mediante un acuerdo del gobernador Claudio Vidal con el gobierno nacional de que la petrolera pondrá 350 millones de dólares, como mejor promesa “de inversión”.

En Chubut, la petrolera estatal que se dispara a Vaca Muerta, sale de Manantiales Behr, una de las áreas más importantes de esa provincia, pero apuesta a la creación de un polo tecnológico asociado al uranio, explotación que Torres tiene en la mira y debido a lo cual en los próximos meses obtendría cierta resistencia pública, a pesar de su decisión “ya tomada”, indican las fuentes de esa provincia.

Sin duda esta salida dispar de YPF de las principales provincias productoras de convencional, no deja las mismas proyecciones en una que en otra. En Santa Cruz el gobierno intenta revalorar el pase de las áreas a Fomicruz, quien será el encargado de cederlas a los amigos del gobernador Vidal, como veremos próximamente y ya está todo planificado. Dirigentes petroleros y sindicalistas como Lludgar tratan de sostener el discurso de que la producción convencional “no está muerta” y mientras tanto prometen “nuevos inversores” como Neus, Oli Combustibles etc, por ejemplo, empresas que no tienen espalda financiera, por lo tanto carecen de los medios necesarios para realizar una tarea eficiente.

Chubut y Santa Cruz destino de miles de millones en publicidad oficial de YPF proclamando inversiones por los medios abonados a la pauta de ambos gobiernos

“Yo trabajé en Neus – dijo un ingeniero a OPI – es un desastre como empresa, no tiene respaldo en una industria donde se necesitan millones de dólares para desarrollarse y hasta tienen problemas para obtener un crédito, porque tienen serios problemas legales”, señaló la fuente agregando que además YPF se retira de la provincia sin hacerse cargo del pasivo ambiental y estas empresas que ingresarán por Fomicruz, dejarán un mayor desastre aún mayor (como el que dejó CGC en zona norte) y todo va a seguir igual o peor, según el pronóstico de quienes conocen perfectamente la realidad petrolera en Santa Cruz.

Santa Cruz e YPF avanzan en un acuerdo sobre pasivos ambientales

Se estima que YPF lleva gastado alrededor de 90 mil millones de pesos en publicidad y propaganda, más del 520% de lo gastado hasta 2023, es decir que el gobierno de Milei, quien dijo “se terminó la pauta” ha quintuplicado el presupuesto que gasta la petrolera estatal y todo sigue igual.

No se conoce una campaña publicitaria de tamaña envergadura en el país y todo a través de una empresa que el propio presidente tenía previsto liquidar, pero que (a tiempo) se dio cuenta que podría usar como la canilla discreta para manejar la política lateral. (Agencia OPI Santa Cruz)