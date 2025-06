Plataformas, inteligencia artificial y medios: las claves del nuevo ciclo de ADEPA

- Publicidad -

En el marco del avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y el debate global sobre propiedad intelectual, se realizó la primera sesión del ciclo de conversaciones “Medios, plataformas y motores de inteligencia artificial: Propiedad intelectual y defensa de la competencia. Experiencias globales para el escenario argentino”. El encuentro, impulsado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) junto al Fondo Internacional para Medios de Interés Público (IFPIM), contó con el apoyo de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas de la Argentina (ARPA), y puso el foco en el caso de Estados Unidos como punto de partida para reflexionar sobre desafíos similares en Argentina.

La actividad, realizada de forma virtual con participación presencial de autoridades y legisladores en la sede institucional de ADEPA, reunió a destacadas especialistas internacionales. Participaron Virginia del Águila, abogada experta en derecho de la competencia; Anya Schiffrin, académica de la Universidad de Columbia; y Danielle Coffey, presidenta y directora ejecutiva de News/Media Alliance, organización que representa a más de 2.000 medios de comunicación en Estados Unidos. La moderación estuvo a cargo de Tomás Vio, presidente de la Comisión de Desarrollo Digital de ADEPA.

Uno de los temas centrales fue el impacto de los juicios antimonopolio contra Google en Estados Unidos, con sentencias históricas impulsadas por las administraciones de Donald Trump y Joe Biden. Del Águila explicó que en la primera causa, conocida como “Search“, el Departamento de Justicia demostró que Google sostuvo su dominio como motor de búsqueda mediante acuerdos de exclusividad con empresas como Apple y Samsung, restringiendo la competencia. En el caso “Ad-Tech“, se probó que la empresa controló gran parte del ecosistema publicitario digital, obteniendo hasta un 30% de las ganancias por cada dólar invertido. Las propuestas de solución del gobierno estadounidense incluyeron desinversiones en productos clave como Chrome o Android, así como el fin de prácticas anticompetitivas como los acuerdos exclusivos y la auto-preferencia.

La abogada señaló que estos fallos sientan un precedente que legitima la acción de otros países, como Argentina, para establecer marcos regulatorios propios que equilibren el poder de las plataformas tecnológicas frente a los medios locales. En esa línea, abogó por fortalecer los mecanismos de acción colectiva y agrupación de editores como herramientas clave para la defensa del periodismo.

Plataformas, inteligencia artificial y medios: las claves del nuevo ciclo de ADEPA

Desde una mirada académica, Anya Schiffrin aportó un análisis comparativo de las políticas adoptadas en distintos países para garantizar la compensación económica a los medios por el uso de sus contenidos en plataformas digitales. Enfatizó que, aunque las plataformas sostienen que las noticias no generan ingresos directos, se resisten a brindar datos transparentes, y diversos estudios han demostrado que deben millones a los medios en distintas jurisdicciones. Citó como ejemplo el modelo australiano, donde una ley de 2021 obligó a las plataformas a negociar con los medios, estableciendo un mecanismo de arbitraje en caso de desacuerdo. Gracias a esta legislación, se concretaron acuerdos significativos, con compensaciones que superaron los 125 millones de dólares australianos.

Schiffrin también mencionó avances similares en países como Canadá y Sudáfrica, así como en estados norteamericanos como California y Oregón. Sostuvo que la amenaza de las plataformas de retirar sus servicios ante exigencias regulatorias es poco creíble, y propuso alternativas como impuestos digitales para presionar a las empresas tecnológicas a negociar. Subrayó que América Latina tiene capacidad de incidencia si actúa de forma coordinada, y que los medios pueden reclamar remuneración tanto de Google como de compañías emergentes como OpenAI.

Por su parte, Danielle Coffey advirtió sobre el punto crítico que atraviesa el periodismo ante el poder de las plataformas y el avance de la inteligencia artificial. Reivindicó el valor del contenido informativo y sostuvo que los medios deben protegerlo y monetizarlo. Respaldó el modelo australiano como herramienta eficaz para sentar precedentes, aunque reconoció limitaciones en la negociación con algunas plataformas como Meta.

Coffey puso énfasis en el uso no autorizado de contenidos periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida. Advirtió que esta dinámica no solo representa una pérdida económica directa, sino que también afecta la visibilidad de los medios y el tráfico de sus audiencias. “Las plataformas no solo toman nuestros contenidos sin permiso, también se quedan con nuestros usuarios y nuestros datos. Y los datos son dinero”, afirmó.

Ante este escenario, destacó la necesidad de una respuesta colectiva y sostenida por parte de los medios de comunicación. Reclamó que el contenido informativo sea reconocido y remunerado, y que los marcos regulatorios acompañen los desafíos que plantea el nuevo ecosistema digital.

El ciclo continuará con próximas sesiones centradas en experiencias de Europa, Australia, Sudáfrica y América Latina, siempre desde una perspectiva local que busca construir herramientas concretas para el caso argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)