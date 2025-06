Periodistas Vs IA: el nuevo paradigma artificial que algunos proponen como sustituto de la inteligencia humana

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Esta es una semana muy buena para reflexionar dónde estamos parados los periodistas profesionales, es decir, aquellos que hemos pasado por la universidad donde nos enseñaron a leer desde los autores de culto como Marshall y McLuhan, hasta los innovadores ensayos de Canon Oron o López Meri (Universidad de Valencia), sobre la integración de la Inteligencia Artificial (IA), al periodismo diario. Después están los periodistas vocacionales, aquellos que sin preparación académica hacen su trabajo y en muchos casos por esta razón en algunos medios no pueden firmar sus notas.

Esta semana, dirigida a resaltar el valor del periodismo y de los periodistas en el país, tiene expresa significación para quienes abrazamos esta noble y extraordinaria profesión, que asumimos y ejercemos con total libertad de acción, con el único propósito de difundir la verdad, destapar la corrupción, funcionar como un control paraestatal de quienes tienen la obligación de representarnos y llevar al conocimiento público la verdad chequeada, el dato oculto, la historia nunca contada u secreta y básicamente, producir el análisis (siempre subjetivo) pero honesto y sistematizado que le permita al lector, interpretar sin mucho esfuerzo, lo que está ocurriendo a su alrededor y las consecuencias futuras que pueden tener para su vida, esos hechos, en lo inmediato.

Las redes que cambiaron el mundo

A finales de los´90 dio comienzo el auge de las redes sociales con aquella rudimentaria SixDegrees o Friendster, a partir del 2003/2004 arremetieron MySpace, Linkedin, Facebook, Twitter, Whatsap, Instagram, Tik Tok, etc; allí también se planteó prácticamente la desaparición del periodismo como lo conocíamos y nada de eso ocurrió ni ocurrirá.

Múltiples son los factores que hacen al periodismo insustituible y menos aún está amenazado por parte de las redes sociales. Y contrariamente a lo que defensores a ultranza de las nuevas tecnologías dicen, no se trata de oponerse a los cambios tecnológicos porque gracias a esos cambios gozamos de infinidad de comodidades como velocidades en la comunicación, alternativas para chequear documentación, recursos tecnológicos hiperveloces y transferencia de datos, buck up de información, imágenes, archivos digitales de incontable valía, etc. Acá se trata de reconocer que todos estos elementos incluyendo las redes sociales, son complementos necesarios de un periodista, pero que con ellos solamente y sin el factor humano, no se hace periodismo.

Si bien las redes sociales modificaron la forma de consumir las noticias, no podría reemplazar a una actividad que necesita de la verificación de los datos, la calidad de las fuentes y la producción de información chequeada con la firma de un responsable, sea éste un medio o un periodista, que aleja a las redes sociales de tener cualquier entidad informativa como tal, reduciéndose a una ágil e inmediata forma de comunicar, en detrimento de la seriedad, la rigurosidad y la valoración de cada información.

Pero redes sociales y periodismo lograron sobrevivir y complementarse. Las redes no pueden ser fuentes de un periodista serio, pero ayuda a disparar una alerta, a generar la inquietud para investigar y/o profundizar en algún tema específico que a futuro se puede transformar en algo periodístico y por supuesto, es una plataforma excepcional de distribución del mensaje y de los contenidos del periodismo.

El nuevo paradigma sobrevaluado

Con la Inteligencia Artificial, está pasando exactamente lo mismo que ocurrió oportunamente con las redes sociales. La IA nunca va a poder sustituir al periodista por un par de razones muy atendibles, que ya las he abordado desde mi opinión personal pero ahora quiero ir a una cita puntual de alguien con autoridad sobre el tema desarrollada en una larga entrevista formulada por El DiarioAr.

“Con la radicalización de las máquinas lo que va a pasar es que se va a poner en valor el trabajo de las personas”; la frase pertenece al periodista Pablo Mancini autor del libro Off the record. Verdad, sangre, algoritmos y negocios editado por Ampersand.

Durante 24 capítulos, Mancini describe detalladamente la industria de los medios de comunicación digitales, un lugar que conoce muy bien por haber trabajado en espacios nacionales como El Comercio de Perú, Clarín, Infobae e internacionales como The Washington Post y en Amazon Web Services, donde es actualmente líder global de Estrategia y Desarrollo de Negocios, describe El diario Ar.

El periodista no puede ser sustituído

“La Inteligencia Artificial puede producir contenidos, lo que no puede producir es periodismo”, señala Mancini en una sola frase que lo sintetiza todo e inmediatamente aclara “Puede generar un contenido nuevo a partir de un contenido existente, puede contar una historia a partir de verdades contadas. Lo que todavía no puede hacer la IA, es contar la verdad; la IA no puede contar algo que nadie sepa. No puede hacer tu trabajo. Y a continuación deja claro la utilidad fundamental que tiene para tabular datos y hacer resúmenes que algunos interpretan que es “hacer periodismo” y dice “Si tu trabajo es refritar contenido sí lo puede hacer. En cambio, si tu trabajo es contar la verdad, la tecnología hoy no lo puede hacer. Por eso el libro es optimista en relación al periodismo y a los periodistas”, señaló el autor.

Mancini cataloga a la IA como “un canto de sirenas” (metáfora de algo que viene a resolver todos los problemas y solo ordena algunos) y lo explica así: “Es un canto de sirena para los que se entusiasman y para los que se deprimen también, porque el que le tiene miedo está equivocado de cuál es lo que es el trabajo que tiene que hacer, que es contar la verdad, hacer periodismo. Y el que cree que la tecnología lo va a ayudar a contar la verdad, está equivocado. Si pensamos en nosotros como periodistas, tenemos las herramientas de toda la vida para hacer periodismo, las herramientas de tecnología son innovaciones que te permiten distribuir mejor, publicar más rápido, editar el contenido (en el buen y mal sentido), pero no te permiten contar algo que no se sabe. Y que yo sepa, el periodismo es contar lo que no se sabe”.

Mancini fue categórico sobre la verdadera función de la IA “No en reemplazar al periodista o al periodismo, sino en hacer eficientes procesos, organizaciones, formas de consumo, etcétera” y agregó “Seguro se va a acelerar el proceso; de Internet para acá todo es aceleración. No se acelera tanto hoy todavía porque la IA es algo muy costoso, tiene implicancias en el medio ambiente por la capacidad de cómputo y de despliegue de datacenters que tenés que hacer en el planeta para poder aprovechar la tecnología disponible” remarcó.

El periodismo hoy, está a resguardo

Si tomamos las ideas vertidas en su libro por Pablo Mancini, sin duda el concepto de IA corre en paralelo al periodismo y actúa como un complemento del profesional, pero de ninguna manera aparece como un recursos sustitutivo de quien hace periodismo, obviamente, si pensamos en la actividad periodística aquella creatividad que nace de un cerebro humano para contextualizar ideas, razonar, hilvanar hechos, relacionar circunstancias y analizar la realidad para elaborar una prognosis. Eso, no lo puede hacer la IA, que, como dice claramente el periodista, está impedida de contar la verdad, porque no puede contar algo que nadie sabe; solo puede ordenar un relato pre concebido, escrito o divulgado previamente, en tanto un periodista, elabora la idea, le da forma al concepto, puede cambiar el enfoque de acuerdo a las última circunstancias que vive la realidad y difunde la verdad.

Por ejemplo, la IA no podría hacer y fundamentar esta nota de opinión que hago aquí porque no existe en el universo de internet, hasta el mismo momento en que le dí enter para publicarla en OPI. A partir de allí sí la IA puede administrar los recursos, recrear los conceptos que he vertido acá y realizar algo similar, copiando mi estilo y obtener patrones de mi base argumental.

Sin embargo, si dentro de un mes yo cambiara de idea y modificara gran parte de lo que hoy pienso, la IA no podría expresarlo porque no lo sabe, hasta que yo haga un informe y publique mi cambio de opinión o razonamiento y esté disponible en la web.

Para un amplio espectro de medios de comunicación, especialmente en muchos digitales donde hay ausencia de investigaciones y opinión política-social, la IA les vino a salvar el día, porque “tiran” dentro del ChatGPT escritos, gacetillas o le solicitan eventuales resúmenes de información para rellenar determinados informes, reducir cartillas de comunicación, comunicados oficiales y creen que con eso, están haciendo periodismo. En realidad, como lo he dicho anteriormente, la IA usada así viene a ser un más sofisticado “rincón del vago”, lo cual es muy notorio de solo leer los textos obtenidos por IA debido a “las marcas” que deja y las formas en que expresan ciertas generalidades, cuando el chat inteligente no tiene la suficiente información para reducir un concepto.

Es impensable que periodistas como Carlos Pagni, Jorge Liotti, Morales Solá, Jorge Fernández Díaz o Nelson Castro, entre otros, utilicen IA para escribir sus meticulosas columnas. Sí la usan para sistematizar su trabajo, corregir eventuales errores de sintaxis o reducir documentos de consulta.

Nada de lo que hacen ellos se puede lograr si no es con inteligencia humana, análisis crítico y ponderación profesional y es ahí cuando la IA queda colocada en el lugar que le corresponde: como asistente del periodista o de los medios, que acuden a ella como una forma de usar sistemáticamente el ordenamiento de documentos, reducción de los mismos y ayudas para la autocorrección sintáctica y/o morfológica del texto, pero nunca, una herramienta despersonalizada que se basa en la unión y ordenamiento de los hechos ya ocurridos, puede sustituir el rol del ser humano, al menos por ahora.

El día que la IA desarrolle autonomía para tomar decisiones y pensar como un ser humano, estaremos en problemas y no solo los periodistas, precisamente. (Agencia OPI Santa Cruz)