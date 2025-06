21 años de impunidad que ya nadie recuerda y a pocos les importa

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El 14 de junio del año 2004 14 mineros de YCRT murieron tras la caída del techo de Mina 5, hecho que hemos relatado en muchas oportunidades y no vale la pena volver a recordar, sin reflexionar mínimamente sobre todo lo ocurrido en aquellos que se denomina “tragedia” pero al ser un hecho que podría haberse evitado, se trató de un hecho culposo de parte de la conducción política de la empresa, ya que sabiendo que podría ocurrir una desgracia, autorizaron que el yacimiento siguiera funcionando y produciendo en la precaria situación de infraestructura y seguridad de ese momento.

Dicho esto y por fuera del dolor de las familias afectadas, solo queda el remordimiento de mucha gente, de no haberle exigido a las autoridades y a la justicia llegar hasta las últimas consecuencias en una investigación posterior plagada de irregularidades, renunciamientos inconcebibles por parte del sindicato que había iniciado acciones judiciales contra Sergio Taselli y el total abandono de la búsqueda de la verdad por parte del sector político y judicial involucrado (local, provincial y nacional). Por el contrario el gobierno nacional aprovechó la tragedia para generar un armado de negocios paralelos en el yacimiento, ideado, protagonizado y urdido por Néstor Kirchner y su continuadora en el poder con Julio de Vido como el gran articulador de la corrupción que sobrevino.

De eso nadie se acuerda y solo deciden recordar año a año a los muertos, como hecho irremediable.

- Publicidad -

Quienes evocan el 21 aniversario de aquella innecesaria tragedia, tampoco recuerdan, diren y reflexionan cómo y en qué condiciones trabajan hoy los mineros en YCRT, a pesar que desde este espacio de comunicación, somos la única voz que les cuenta todo lo que ha sucedido y sucede en el yacimiento, con escasas o deficientes medidas de seguridad, que pone en riesgo a todos y cada uno de quienes cumplen tareas en interior de mina.

Por lo tanto, si bien es bueno recordar a los muertos para que no se borren de la memoria colectiva, sería bueno no olvidar las circunstancias que generaron aquel luctuoso hecho, para no repetir la historia y que dentro de 20 años, estemos recordando acongojados y emocionados, la pérdida de más vidas humanas por negligencia, ocultamiento, mala praxis, corrupción e indiferencia del sector político y dirigencial, que, lamentablemente, sigue teniendo en sus manos el destino de tantas personas de la cuenca, sin que, quienes corren peligro de tanta indiferencia oficial, se den cuenta que son ellos los que ponen el cuerpo y nos los Interventores, los Gerentes, Subgerentes o burócratas de turno, que deciden calentitos desde las oficinas de calle Cabildo en CABA y juntan las manos para hacer un acto de pequeña constricción emocionada, cada 14 de junio de cada año. (Agencia OPI Santa Cruz)