Pablo Gordillo desliza con cuentagotas lo que adelantamos respecto a YCRT y la Usina 240 Mw, pero no dice toda la verdad

(Por: Rubén Lasagno) – En la comunicación humana las cosas no suceden por casualidad, casi siempre existe la causalidad y ésta es una de esas situaciones, aunque no la única que registramos, relacionadas con YCRT, la Usina 240, la Intervención y el gobierno provincial.

El día 13 de junio revelamos las negociaciones reservadas que lleva adelante el Interventor de YCRT Pablo Gordillo con un grupo empresario brasileño, esencialmente Diamante Energy y la posible cesión a un precio de oferta de la Usina 240 Mw, que en los papeles el Interventor valúa en solo 90 millones de dólares, aunque hay otras fuentes que señalan una “cotización” de 130 millones, lo cual igualmente es un ganga para los inversores extranjeros sobre un activo que ronda los 1.500 millones de dólares o más.

Por nada “casual” el Interventor Gordillo salió en una nota publicada hoy por el diario La Opinión Austral, “dando algunas explicaciones”, que en realidad huelen “a blanqueo” de todo o parte de lo que hemos dicho, sobre las negociaciones reservadas que llevan adelante las autoridades, mientras buscan darle forma a la nueva figura de sociedad mixta para YCRT.

En principio Gordillo blanqueó la llegada de grupos inversores de China, Guatemala, EEUU y Brasil, sin decir que estos últimos juegan la mejor carta en esta puesta en escena y no por nada el funcionario destacó la llegada de Diamante Energy, una empresa que no tiene los mejores antecedentes en Brasil de donde proviene y en algunos días más OPI dará un informe general de la actividad de estos posibles inversores, dado que colegas de Brasil a quienes hemos contactado, nos proveerán de información de muy buena fuente respecto de esta firma y otros que se han interesado en el negocio de la U-240 Mw en Santa Cruz.

Gordillo deslizó que “para poner en marcha la generación sostenida de energía se necesitan 50 millones de dólares”. La pregunta es, si fuera así ¿Por qué en un año y medio la Intervención no planificó y pidió esa inversión para reactivar o poner en marcha el complejo? ¿O es que venderlo en las actuales condiciones, le permite ponerle precio de oferta a los “inversores” tan interesados en hacerse cargo de un complejo que nunca funcionó, pero tiene instalaciones nuevas por 10 o 12 veces más de lo que se la trata enajenar?.

Las fuente propias consultadas en calle Cabildo de CABA, confirmaron que esos 50 millones de dólares de los que habló Gordillo, son una gran mentira. Ese valor es una justificación pública del bajísimo valor de tasación que hizo el Interventor, para ponerle un precio irrisorio a la U-240, hacerla tentadora para capitales extranjeros y entregarla vaya a saber bajo qué condiciones, cuyo contrato, como es de manual, va a ser tan reservado que nunca lo vamos a conocer o si liberan parte de su texto será con especial recorte de las cláusulas más controvertidas.

La megausina 14 mineros de YCRT en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

También el Interventor vuelve (por cuarta o quinta vez) a realizar el anuncio de la venta de carbón y señala que “están trabajando para enviar al exterior 30 mil toneladas en los próximos días”, cuando en realidad se trata de aquella fracasada negociación entre gallos y medianoche que hicieron a través del Banco Ciudad, toneladas que aún tienen apiladas desde hace más de un año en galpones, en playas de la empresa y en Punta Loyola. Gordillo intenta en la nota mostrarse proactivo y dar la sensación de que YCRT va a la producción plena, cuando la realidad es absolutamente contraria a los dichos del funcionario a quien se le vencen los tiempos y aún no ha logrado los objetivos marcados por el gobierno nacional.

Más adelante hace “un repaso” de lo bueno que va a ser para los trabajadores y los gremios, la figura de la sociedad coparticipada, pero omite intencionalmente referirse al proyecto oficial que le han impuesto, focalizado en el achique de personal, sobre lo cual están trabajado en las oficinas de RRHH en estricta reserva, porque está demás decir que si trascienden los detalles de esa reducción de entre 500 y 700 personas en YCRT, Gordillo difícilmente podrá pisar la cuenca y Claudio Vidal, difícilmente gane una elección más en Río Turbio y 28 de Noviembre.

Otra de las omisiones trascendentales del Interventor fue no decirle a la sociedad que en la negociación con empresas internacionales de la U-240 Mw “14 Mineros”, no está incluido el yacimiento.



Esta es una de las condiciones fundamentales que pusieron los inversores a la hora de mostrar interés por la central de generación eléctrica. “A los empresarios no les intersa el yacimiento por muchísimas razones, pero fundamentalmente porque es un pasivo difícil de absorber y porque la producción de energía con carbón es muy costosa desde el punto de vista logística y ambiental. Recién cuando Gordillo y las autoridades del organismo nacional le aseguraron que el yacimiento quedaba fuera de la ecuación, estos tipos vinieron a ver las instalaciones, que, obviamente, como Uds adelantaron hace años, va a funcionar exclusivamente a gas”, destacó nuestra fuente en CABA. (Agencia OPI Santa Cruz)