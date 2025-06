Confirman prisión domiciliaria para Cristina Kirchner con tobillera electrónica

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió este martes conceder la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumplirá su condena de seis años por la causa Vialidad en su domicilio del barrio porteño de Constitución. La decisión fue comunicada formalmente por la tarde y pone fin a las especulaciones sobre una eventual presentación presencial de la ex mandataria en los tribunales de Comodoro Py, prevista inicialmente para este miércoles.

De acuerdo con la resolución judicial, Cristina Kirchner deberá permanecer en su departamento ubicado en la calle San José 1111, donde se instalará un dispositivo de monitoreo electrónico para garantizar el cumplimiento de la medida. El fallo también deja sin efecto la citación judicial cursada el 10 de junio pasado, que indicaba su comparecencia ante el tribunal para iniciar formalmente la ejecución de la pena.

Con esta decisión, el tribunal hace lugar al pedido formulado por la defensa de la ex presidenta, que había solicitado la detención domiciliaria alegando, entre otros motivos, razones de seguridad personal vinculadas a su condición de ex jefa de Estado y al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022. Si bien el Ministerio Público Fiscal se había opuesto a la solicitud, al considerar que no existían razones humanitarias ni médicas que justificaran la excepción, el tribunal entendió que las condiciones del caso habilitaban la aplicación de la medida.

- Publicidad -

La resolución judicial también tiene en cuenta la alta visibilidad política y social del caso, sumada a la posibilidad de movilizaciones y concentraciones que podrían impactar en el funcionamiento normal del área donde reside Fernández de Kirchner. En los últimos días, la zona del barrio de Constitución se vio alterada por la presencia constante de militancia kirchnerista en apoyo a la ex mandataria, lo que generó un operativo especial de seguridad en coordinación con autoridades locales.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz durante su mandato. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena la semana pasada, dejando firme la sentencia y habilitando su ejecución.

Con esta medida, la ex presidenta comienza a cumplir su pena de prisión en régimen domiciliario, con vigilancia electrónica y bajo supervisión judicial, en lo que representa un hecho inédito en la historia política reciente de Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)