Cristina Kirchner define su presentación judicial tras el fallo de la Corte en la causa Vialidad

Cristina Fernández de Kirchner define por estas horas su estrategia judicial ante la inminente presentación que deberá concretar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. La ex presidenta fue encontrada culpable por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y, además, fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo del máximo tribunal rechazó el último recurso de queja presentado por su defensa, lo que dio inicio al proceso de ejecución de la sentencia dictada en 2022.

El miércoles vence el plazo legal de cinco días hábiles desde la notificación del fallo para que la ex mandataria se presente ante el Tribunal Oral Federal N°2, aunque su equipo legal insiste en que la notificación de la condena podría realizarse por videoconferencia. La posibilidad de que Cristina Kirchner evite el traslado a Comodoro Py dependerá de la decisión que tome el tribunal sobre el pedido de prisión domiciliaria presentado por sus abogados, solicitud que cuenta con el rechazo del Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, el Partido Justicialista y organizaciones afines como La Cámpora convocaron a una movilización para acompañar a la ex jefa de Estado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución, ubicado en la calle San José 1111, hasta los tribunales. La cita está prevista para las 10 de la mañana y podría reunir a una numerosa columna de militantes y dirigentes.

En la antesala de la jornada clave, Cristina Kirchner salió este martes en dos oportunidades a saludar a los simpatizantes que se concentraron frente a su edificio. Pasadas las 15:30 y luego nuevamente cerca de las 17:30, se asomó por los balcones del departamento para agradecer los cánticos y muestras de apoyo, entre ellos el clásico “Vamos a volver”, consigna que el kirchnerismo sostiene desde su derrota electoral en 2015. En ambas ocasiones, la ex mandataria respondió con gestos de afecto hacia la multitud que permanece desde hace días en las inmediaciones.

Durante la tarde también se hicieron presentes en el domicilio varias figuras del ámbito político y de los derechos humanos. Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, encabezó una comitiva que incluyó al ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y al ex secretario de Deportes Claudio Morresi, quienes ingresaron al edificio para expresar su respaldo a la ex presidenta.

Cabe recordar que el domingo por la madrugada la Policía de la Ciudad intervino con un operativo para desalojar a los manifestantes que acampaban en la zona. La medida fue tomada tras la presentación de la defensa de Cristina Kirchner para que pueda cumplir la condena bajo arresto domiciliario en ese mismo domicilio. (Agencia OPI Santa Cruz)