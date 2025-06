Los kirchneristas fingen demencia en Santa Cruz para recortar la realidad y creerse sus propias mentiras

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Lo dijo uno de ellos: Sergio Massa “el kirchnerismo finge demencia” o en términos más ordinarios, concluyó que en algunas circunstancias suelen “hacerse los boludos”, una acepción poco académica para entender gráficamente por qué hay gente culturalmente ubicada en el siglo XXI y dice tantas pavadas.

La primera en fingir demencia es la condenada que desde el home office que le permitieron los jueces cagones, dijo: “Este modelo se cae y el poder económico lo sabe; por eso estoy presa”. Error: ella está presa porque cometió delitos graves y todavía tiene una decena más de causas que ojalá le aumenten decenas de años su condena y la lleven a una cárcel de verdad y sin privilegios.

El terraplanismo de la ex presidente jefe de una banda de ladrones y estafadores, es parte de la puesta en escena. Todos saben que su pretendida victimización es una parodia y solo le habla a una militancia encerrada en su mismo pensamiento obtuso, no porque lo crean, sino porque les conviene adherir para tratar de reconstruir algo que les permita resurgir. Y en ese contexto de intereses políticos, a la mayoría de los kirchneristas solo les importa quedarse con la representación del espacio, usar la fuerza de convocatoria de CFK para montarse en su prisión bien ganada y finalmente, dejarla fuera de todo.

La megalomanía a esta mujer no la abandona y pretende construir la épica de Perón, aquel viejo hijo de puta que detesta, pero cuya foto y la de Evita, usa cuando quiere convencer a la masa descerebrada que la sigue, de que ella es la reencarnación del “viejo pedófilo”, el otro insulto de Cristina en privado, cada vez que por la meseta patangónica se refería al General a quien trata de imitar desde San José 1111, transformando el viejo edificio de CABA, gracias a los beneficios extraordinario dados por los jueces cagones, en la Puerta de Hierro gaucha.

Los que fingen demencia en Santa Cruz

No vamos a seguir “el pensamiento partidario” de los kirchneristas en Santa Cruz, no solo porque no vale la pena desde el análisis político, sino porque es una copia exacta y repetitiva de un mensaje afiebrado, sin basamento en la realidad y casi esquizofrénico, que emana de la conductora espiritual y política de ese 20% que tiene como reserva en un electorado que se le achica cada vez más.

Pero vamos a rescatar las opiniones de dos diputados K, que claramente fingen demencia ante los medios ultrakirchneristas que como C5N, Página 12, Crónica y otros tantos diarios, radios y canales, intentan reinstalar la mística del kirchnerismo en franca caída a nivel nacional y con limitaciones indisimulables, como algunos que piensan en Máximo Kirchner como el heredero (además de la fortuna mal habida de sus padres) político de su madre.

Eloy Echazú, diputado provincial del FPV, dijo: “El fallo contra cristina revivió la pasión por las cosas positivas que dejó después de que Cristina decidiera ser candidata en la provincia de Buenos Aires”; “Obviamente, empezaron a tratar de callar no solamente la voz sino utilizar el sistema judicial para poder frenarla, proscribirla y para que no se presente”.

Error de Echazú: nadie nunca la calló y el sistema judicial no la persiguió para frenarla y proscribirla, sino para que pague la condena por haber robado un país, como jefa de una banda de chorros, a los que el propio Echazú conoce, pero acudiendo a la demencia simulada de Sergio Massa, intenta disimular la verdad, proponiendo que Cristina es una presa política, cuando en en realidad es una política presa por corrupta y que no pudo defenderse en los Tribunales, sino atacando a los jueces.

Agostina Mora, otra diputada provincial del FPV señaló en medios provinciales: “No soportan que una mujer desafía el poder” (¿?). “Este es un fallo político, hay que ponerle el repudio que se merece porque en definitiva lo que están formalizando a través de esta decisión es disciplinar a quienes de alguna manera intentan desafiar al poder real de nuestro país que no lo tiene la política, eso está claro, sino los sectores concentrados de poder”.

Esta melange de conceptos erráticos que van desde un desubicado feminismo, donde la señora Mora hace una elipsis para “olvidar” que durante 20 años CFK tuvo todo el poder en sus manos y lo usó discrecionalmente para robarle a los argentinos, tanto los fondos públicos como la fe, la esperanza y el futuro, hasta el relato absurdo de insinuar que su alter ego está presa porque “desafía al poder”, cuando en realidad está “cómodamente presa” por haber robado todo desde el poder que tuvo en representación de los argentinos, lo cual agrava mucho más aún su condena.



Condenada por sus propios jueces

Cristina Fernández no es una víctima, es una delincuente condenada en dos instancias y confirmada por la CSJ. Intervinieron 18 jueces de dos Tribunales distintos y la mayoría de ellos puestos en el cargo por Néstor Kirchner y la propia Cristina, sin contar que la Corte Suprema, también fue nombrada por Néstor en su llegada a la presidencia.

Pero de esto no se habla. Echazú y Mora prefieren fingir demencia como Massa, para no enfrentar la realidad, porque de ser así ,no tendrían forma de esquivarle a la verdad y se les terminarían las palabras fáciles, vacías y huecas que pueden disparar sin culpas porque ninguno de ellos tiene capacidad de autocrítica ni apego a la verdad y eso, habrá que recordárselo al electorado cada vez que se avecine una campaña. (Agencia OPI Santa Cruz)