Miden a Máximo ¡Cierren la 8!. No puede justificar su patrimonio, no puede marcar “Estudios cursados”, no tiene antecedentes laborales y su discurso es de los´50

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – ¡Argentina da para todo! y lo afirmaba mi viejo cuando escuchaba a Carlos Menem decir sin empacho, públicamente y en la cara de la sociedad que lo había votado: “Si les hubiera dicho la verdad de lo que iba a hacer, no me votaban”.

Si a esto le agregamos la confesión de parte de Sergio Massa cuando admitió que figieron demencia durante el gobierno del idiota y corrupto de Alberto Fernández y recordamos cuando Cristina Fernández “convenció” al electorado de que el golpeador y estafador del último presidente que tuvimos, era el tipo que necesitaba el país para salir adelante y que después del desastre de Mauricio Macri, los votaran porque “volvían mejores”, no podemos ni debemos subestimar que ahora el peronismo/kirchnerismo quiera meternos como muñeco de torta en las elecciones 2025 y/o 2027 un subnormal como Máximo Kirchner, como candidato a algo.

Era previsible; desaparecido Néstor, en el 2011 la viuda heredó los votos emocionales de un país que todavía no conocía a fondo el nivel de corrupción que había desplegado el santacruceño y el plan dinástico que preparaba (Néstor-Cristina-Néstor-Cristina y eventualmente la sucesión del hijo vago) y cuando se los contábamos desde aquí en el 2006/2007, algunos colegas de las altas ligas del periodismo nacional arrugaban la nariz, porque pensaban que se trataba de una “operación opositora”.

- Publicidad -

Ahora y como parte de aquello que en OPI contábamos desde el año 2006 en adelante, la jefa de la banda está condenada e inhabilitada a perpetuidad o sea políticamente puede influir en los suyos, pero no va a poder robar más desde la función pública, excepto, que como dijo Recalde y otros más, si vuelve el Peronismo al poder, la van a indultar para ponerla nuevamente en carrera. Esto también es posible, solo en Argentina.

El último imposible

Y en esa gama de posibilidades de los imposible, aprovechando el impulso de la exposición carcelaria en el balcón de la viuda, algunos trasnochados le han hecho creer a Máximo Kirchner que él puede ser la continuidad de “la mística” que inventaron alrededor de un apellido de los más manchados en la política nacional. Y el tipo haciéndose el distraído, dice que no está seguro de aceptar y por dentro se muere por aparecer encabezando una lista a cualquier cosa, ayudado por la prensa genuflexa y aquella que “aparenta ser opositora”, pero lo sostiene en las luminarias políticas corriendo atrás del hijo vago de la ex presidente buscando su palabra corta, de su escaso vocabulario y le dan espacio como Tenembaum, C5N y también LN+, TN, Crónica, A24, etc que “se mueren” por tener declaraciones de un autodidacta que leyó a Perón y no aggiorna aquellas ideas vetustas de hace 60 años atrás, con las nuevas concepciones políticas y sociales de la aldea global.

Máximo Kirchner en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El punto es que si Máximo Kirchner es candidato, más allá que la mayoría de la sociedad nunca lo va a votar porque si su madre tiene una imagen negativa mayor al 75%, él recoge una imagen negativa aún peor, porque además, carece de liderazgo, carisma y condiciones de lider, el peronismo subsumido al kirchnerismo, seguirá en las sombras y esta vez sometido por un verdadero out sider no solo carente de representación y capacidad política, sino, amenazado por graves causas judiciales que lo podrían llevar a la cárcel.

En realidad, lo que intentan hacer los kirchneristas es armar otro “ídolo de barro” para venderlo como el heredero de la dinastía corrupta K y terminar la obra maestra del saqueo y la destrucción de las instituciones, las economía y terminar de vaciar el país, una tarea que llevaron a cabo desde el 2003 en adelante, con bastante éxito, inclusive del propio Máximo, quien está en causas por corrupción que cuando se destapen y lleguen a juicio, como Hotesur-Los Sauces, seguramente lo van a transformar desde el relato K, en otro “perseguido y proscripto”, como intentan hacer aparecer a su madre, una delincuente común a quien la justicia y la política no la tratan tan comúnmente.

Si Máximo llega a ser impuesto como candidato, aquí estaremos (una vez más) para recordarle a la sociedad de dónde proviene, qué es y qué ha logrado, el hijo vago de Nésto y Cristina, a quien en el 2015, cuando lo metieron con forcep como candidato a diputado nacional por Santa Cruz, llegaron a la provincia Daniel Scioli y Carlos Zanini, con el fin de hacerle la campaña porque Máximo era incapaz de hablar en público.

Lo remarcamos en un video, donde el propio Zanini, con la ordinariez estratégica que los caracteriza y la cara de piedra que lo sostiene, primero dijo que no estaba acá para hacerle la campaña a Máximo Kirchner y luego reconoció que habían venido para eso.

Nosotros lo bautizamos “el diputado mudo”, porque no se le conocía la voz, hasta que los coucheó Pablo Echarri, Andrea del Boca y otros actores K. Tampoco se le conocía actividad laboral previa. Recordemos que cuando debió llenar la DDJJ en el Congreso, el hijo de la condenada tuvo que dejar en blanco el casillero donde debía marcar los estudios cursados y sus antecedentes laborales.

Y a este personaje de cuarta categoría que cuando se los escucha hablar parece bajó del DeLorean de “Volver al futuro”, lo quieren “armar” para venderle a una parte de los argentinos, que puede ser una esperanza para el país y “la nueva política” que hacen los mismos viejos de siempre, entre ellos, los viejos de La Cámpora, los gordos de la CGT y el irrompible Sergio Massa.

En la Argentina pueden pasar las cosas más increíbles, pero si los argentinos llegamos a tanto, como votar a un personaje inexistente desde lo político como a Máximo Kirchner, nuestra sociedad debe hacer rápidamente un tratamiento colectivo de psicología de masas, porque la idiotez se puede tolerar una vez, dos a lo sumo, pero otra vez más, ya es pandemia y como tal debemos vacunarnos preventivamente para no votar lo que nos imponga el kirchnerismo reincidente, sino lo que nos convenga como sociedad para promover la salida del país hacia delante y no retroceder varios casilleros cada elección, como nos viene ocurriendo desde hace 30 años a la fecha. (Agencia OPI Santa Cruz)