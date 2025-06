Hay 330 vacantes sin cubrir en la Justicia y el Gobierno aún no envió pliegos al Senado

- Publicidad -

El Gobierno nacional confirmó que actualmente existen 330 vacantes en el Poder Judicial, según datos oficiales incluidos en el 143° informe de gestión elaborado por la Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, quien presentará el documento este jueves en el Senado ante las consultas de los legisladores. La situación fue revelada en respuesta a una pregunta del senador radical Maximiliano Abad, representante de la provincia de Buenos Aires, quien además pidió explicaciones sobre la falta de avance en el envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

Del total de vacantes judiciales, 178 corresponden a la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 46 pertenecen a la Justicia Federal también en la Capital Federal, y las 106 restantes se distribuyen en distintos puntos del interior del país, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

Hasta el momento, el presidente Javier Milei no ha enviado ningún pliego al Senado para cubrir los cargos pendientes, a pesar de la creciente demanda de cobertura por parte del sistema judicial. Según el informe oficial, el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra “evaluando las ternas de candidatos remitidas por el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal”, y aseguró que se está trabajando para avanzar en la designación de jueces y fiscales a la brevedad.

- Publicidad -

En el documento también se aclara que el procedimiento de designación no cuenta con un plazo específico establecido por el ordenamiento jurídico vigente, por lo que no se incurre formalmente en incumplimiento. No obstante, la prolongación de estas vacantes impacta directamente en el funcionamiento de los tribunales y en la demora de causas sensibles en distintas jurisdicciones.

El informe de gestión será presentado en el Senado por Guillermo Francos, en el que será su primer informe como jefe de Gabinete, cargo que asumió recientemente tras la salida de Nicolás Posse. La exposición se da en un contexto de tensiones institucionales y mientras se aguarda el tratamiento en el Congreso de una serie de reformas impulsadas por el oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)