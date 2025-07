El culto al personalismo y el usufructo ilegal de una marca sobre bienes del Estado

- Publicidad -

(Por: Lic Esteban Bermudez para OPI Santa Cruz) – La Unidad Móvil rodante del Registro Civil de la Provincia, se encuentra estacionada desde hace unos tres días en pleno centro de Río Turbio.

El vehículo, el cual cumple una función fundamental y un servicio destacado, acercando a la gente una posibilidad encomiable de resolver problemas tramitales en la localidad, luce con el ploteo institucional que anuncia su presencia/procedencia y como parte del mismo, luce, también, un anuncio sobre un fondo destacado que dice “Claudio Vidal Gobernador”.

Y esto demuestra claramente que los políticos en Santa Cruz, desarrollan un culto al personalismo muy exacerbado, que básicamente podríamos resumir en la necesidad de figuración que tienen, en este caso del mandatario provincial (aunque hay otros casos como el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso) de imponer “su marca personal” en cada acción institucional que es su obligación ejercer, aplicar e instrumentar durante el desempeño de la función que le confirió el pueblo.

Los diputados, quienes dilapidan esfuerzo, tiempo y recursos en cuestiones de segundo orden, deberían generar un proyecto o modificar la Ley de ética pública, que prohíba colocar letreros en vehículos, edificios públicos o cartelería de anuncios oficiales, el nombre del funcionario recordando su “gestión”, rindiendo una suerte de culto a la personalidad de quien fue puesto allí para gobernar y administrar la cosa pública y no para auto-referenciarse ni hacer campaña desde su función.

Cabe recordar que, en el caso del Móvil del Registro Civil son unidades pertenecientes al patrimonio público, compradas con dineros del erario público, es decir, de todos los ciudadanos de la Provincia, sin distinción de edad, sexo o culto y los funcionarios electos o designados, tienen que entender (lo saben, pero se hacen los boludos), que los dineros que invierten en el Patrimonio Público, es dinero de todos y cada uno de los ciudadanos y que no es de su uso y usufructo privado.

El culto al personalismo y el usufructo ilegal de una marca sobre bienes del Estado

El señor Claudio Vidal ya no está en la conducción del Sindicato de Petroleros Privados, donde desplegaba su personalismo en el ploteado, casi más grandes que las camionetas y los paredones donde se auto-publicitaba su gestión al frente de una entidad de orden privado, con la anuencia y la plata de los afiliados. Hoy su responsabilidad es otra y su función pública se lo impone.

En la capital de la provincia, sucede exactamente lo mismo que a nivel provincial. El Intendente Pablo Grasso impone su marca en edificios, vehículos, obra pública, monumentos, carteles y hasta el portal de anuncio de la localidad luce su “G” gamada, como si se trataran de bienes propios y no del Estado municipal.

Cuando entendamos que como ciudadanos no somos súbditos de ningún señor Feudal, que no le debemos rendir pleitesía a simples administradores de la cosa pública quienes deberían ser controlados y enjuiciados en caso de incumplir la función para la que fueron puestos allí, generaremos un cambio sustancial en la forma de hacer política, de cómo se financian su futuro político quienes están en ejercicio del poder y usan, como trampolín a otros niveles, el cargo y los recursos que son de todos nosotros y no de su pertenencia personal.

Recuerdo acá en la cuenca carbonífera, cuando estaba la empresa YCF y el logo y el sello de la misma como Empresa del Estado, aparecía en el transporte, el cine, los gimnasios, las viviendas, etc; donde el propósito era resaltar la presencia del Estado como proveedor de servicios, pero sin personalismos ni resaltando el nombre del circunstancial inquilino de la función pública que en ese momento le tocaba gestionar y/o administrar la empresa.

¿Dónde nos perdimos los argentinos y los santacruceños puntualmente, que aceptamos mansamente la utilización de nuestros recursos para que los funcionarios nos enrostren a cada paso lo que hacen por ellos, más de lo que hacen por el pueblo que los votó?

¿No existe un legislador provincial que vea esto y decida proponer un cambio ético en la política provincial, que le impida a los gobernadores, intendentes o cualquier persona que asuma la representatividad popular, utilizar su marca personal en bienes y recursos del Estado, para hacerle ver a quienes les pagan el sueldo que es él y no otro, quien les brinda el servicio o le hace una obra, lo cual es su particular obligación?. (Agencia OPI Santa Cruz)