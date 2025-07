Adorni sobre Villarruel: “El Presidente no la considera parte de la gestión”

- Publicidad -

El Gobierno profundizó este miércoles su distanciamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel. En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que la titular del Senado “no forma parte” del proyecto político de Javier Milei, al tiempo que minimizó el impacto de esa situación en el funcionamiento de la administración nacional. La declaración oficial llega en medio de un visible silencio de Villarruel, que no respondió públicamente a las recientes críticas del mandatario ni del entorno de La Libertad Avanza.

“Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, expresó Adorni ante una consulta de la Agencia Noticias Argentinas. Y añadió: “No hay ninguna novedad con eso. ¿Por qué no se iba a poder gobernar? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”. De esta manera, el vocero reforzó el mensaje político del jefe de Estado, que viene marcando distancia con su compañera de fórmula desde hace varias semanas.

Las diferencias entre Milei y Villarruel se profundizaron tras la caída del oficialismo en el Senado en votaciones clave, como la Ley Bases y el paquete fiscal, lo que provocó una fuerte reacción del núcleo libertario. Durante el encuentro “Derecha Fest” realizado el martes en Córdoba, Milei volvió a escalar el conflicto al calificar a Villarruel como una “bruta traidora”, en un discurso en el que evitó todo tipo de menciones conciliadoras hacia la vicepresidenta.

Pese a los ataques públicos, Villarruel optó por el silencio. No replicó los cuestionamientos del presidente ni de los militantes que la acusaron de traición en redes sociales, una actitud que contrasta con su defensa activa en semanas anteriores, cuando respondió desde su cuenta de Instagram a las críticas internas tras los traspiés legislativos.

La tensión se refleja también en los actos oficiales. El último contacto entre ambos fue el 25 de mayo, durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde Milei evitó saludarla en público. Aún no está confirmada su presencia en el acto de cierre de la Exposición Rural de Palermo, que tendrá lugar este sábado con un discurso de Milei centrado en las retenciones. Aunque Villarruel había sido invitada formalmente al evento, no trascendió si planea asistir. (Agencia OPI Santa Cruz)