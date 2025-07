Pablo Gordillo le aseguró a los sindicatos de YCRT “que no será Director”, dijo que habla todos los días con el Gobernador Vidal, lo cual no es cierto y busca un lugar en YCRT Residual

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El martes 22, en instalaciones de YCRT, en Río Turbio, hubo una reunión del Interventor Pablo Gordillo con representantes de los sindicatos, cuya dirigencia lo interrogó fuertemente sobre aspectos que tienen que ver con los tiempos, plazos y mecanismos que se están instrumentando para resolver la nueva figura de la empresa mixta, la situación de los trabajadores, aspectos legales, participativos y especialmente sobre el achique de personal del cual se habla y el propio Interventor negó allí como lo viene haciendo en cada oportunidad donde se lo consulta.

Uno de los principales planteos realizados por los sindicatos al Interventor, fue la demorada reunión que les prometió articular con el gobernador, con quien el funcionario nacional le dijo que “habla todos los días”, pero las fuentes gubernamentales le aseguraron a OPI que Claudio Vidal hace más de un mes que “no le atiende el teléfono” a Gordillo, por algunas circunstancias políticas que ha observado y fueron dinamitando la relación, al punto que el gobernador, en la intimidad, lo trata de “traidor”, concepto que apareció luego que el 1° de junio 2025 OPI diera a conocer que el Interventor de YCRT fue visto en el Instituto Patria en CABA, donde mantuvo reuniones con Máximo Kirchner

“El problema de Gordillo es que está muy inspirado por las autoridades de Energía que lo han convencido de “mileisarse” y hasta donde sabemos le prometieron darle un cargo de Director en la carboeléctrica y Pablo viene trabajando para permanecer más allá de la intervención que en pocos días más, se termina”, nos refirió nuestra fuente en el gobierno provincial, quien confirmó a esta Agencia que la vinculación directa generada entre el Interventor y la Secretaría de Energía de la nación liderada por María Carmen Tettamanti, generó resquemor en Vidal.

Por el momento ya se encuentran designados dos de los tres Directores en la nueva empresa mixta y uno de ellos se llama Cristian Mereles, sin embargo, en la reunión del martes, los dirigentes sindicales lo abordaron directamente a Gordillo sobre la versión que lo ubica a él como el tercer Director, nombrado por parte de las autoridades de Energía de la nación y el Interventor lo negó enfáticamente. “No voy a ser Director en la nueva empresa”, dijo y dio por terminada la discusión, aún cuando hay quienes tienen ciertos reparos sobre la sinceridad del funcionario que está a cargo de YCRT, actualmente. Por el contrario, el interventor abrió la posibilidad de que un representante sindical sea parte de ese Directorio, como forma de contrarrestar los argumentos expuestos e involucrarlos en las futuras decisiones de la empresa.

Un puestito clave

Las fuentes dentro de la misma YCRT aluden que Pablo Gordillo estaría “gestionando” para su permanencia luego de la salida como Interventor, la vinculación en lo que será la “YCRT Residual”, una organización jurídica-contable encargada de manejar las deudas, pagos y organizar el traspaso patrimonial (Activo-Pasivo) pendiente a la nueva empresa mixta que se está generando. Es más, hay información extraoficial que desde “ese lugar” Gordillo prometió “ayudar”, aunque la fuente no especificó cómo y de qué manera lo haría.

Todos recordamos que cuando Néstor Kirchner liquidó el Banco Provincia, puso a cargo del “Banco Residual” a Lázaro Báez antes de su privatización en 1998. Esa nueva institución paralela le permitió transferir el banco a manos de Enrique Eskenazi sin cargarlo con las deudas. Las historias del enriquecimiento de Kirchner, Báez y el manejo irregular de aquel patrimonio, para muchos y que luego se expandiera con la llegada a la presidencia, comienza allí.

Si bien no hay precisiones aún respecto a esta nueva figura a crearse en la etapa de transición a la Carboeléctrica, se considera clave esta figura jurídica para realizar la transferencia a manos privadas y de allí, precisamente, es que se estaría preparando el terreno, a través de la evidente subvaluación que está haciendo esta Intervención de los bienes de YCRT y la Usina 240, a lo cual le hemos dedicado dos informes. De acuerdo a los datos oficiales “el conjunto” (yacimiento/Usina) estaría siendo valuado en 260 millones de dólares, de los cuales 90 millones, solamente, corresponden a la planta generadora “14 Mineros”.

La usina lleva insumidos más de 1.500 millones de dólares y un solo frente de mina en el yacimiento, tiene un valor de entre 80 y 100 millones de dólares.

Todo “sospechosamente” mal hecho

La última información proveniente de YCRT, indica que Pablo Gordillo puso al yacimiento “en mantenimiento”, es decir, esto es poner la empresa en Stand By porque de acuerdo a las fuentes internas, el problema crucial es la red de gas y agua cuando se para la producción de los Frentes. Asimismo nos indicaron “Esto lo tendría que haber hecho Decoud y no lo hizo, lo debería haber hecho Gordillo cuando entró y no lo hizo y por eso tiene carbón que se le está quemando en Punta Loyola, como se ve en las imágenes. Esto pasa cuando se produce carbón sin un plan de venta del mineral cada mes o cada dos meses, pero no lo hicieron”. Luego agregó “Este “mantenimiento” es una muestra más de que la empresa está parada y ahora “esperando no se sabe qué”, por cuanto cualquier sociedad anónima no va acceder si no es para poner en marcha los Frentes pero para ello hay que darle destino al carbón y hasta ahora no se lo han dado y eso descubre una mentira en la que está seriamente comprometido el Interventor”, concluyó.

Carbón quemándose en el puerto de Punta Loyola – Foto: OPI Santa Cruz

Desde CABA se animaron a adelantar que la participación accionaria del 51% por parte del Estado nacional “va a ser temporario” y que esas acciones van a terminar quedando en manos privadas con el tiempo “porque al menos, este gobierno, no quiere seguir poniendo plata en el yacimiento y eso se lo han transmitido claramente a los encargados de construir la nueva figura” y adelantaron “Hay que tener en cuenta que este esquema solo cierra con achique, ajuste y despidos. La reducción de personal es sustancial, pero no lo dicen porque todo el costo político en la provincia va caer sobre el Gobernador Vidal que se puso al hombro un paquete de quilombos sobre los cuales no tiene dominio y encima detectó que el Interventor no le dijo toda la verdad”, indicaron en YCRT de calle Cabildo.

Preguntas sin respuestas

¿Cuál es el rol de la provincia luego de ser la impulsora del actual interventor? ¿Cómo va a ser el rol del gobernador Vidal en la nueva conformación empresaria, si es que ha tenido/tiene incidencia en la nueva figura? ¿Cómo absorberá el gobernador el impacto negativo que va a producir la transformación empresaria que trae consigo reducción de personal, ingreso de capitales privados y venta del patrimonio por debajo de los valores reales, que son justipreciados de manera subvaluada por el funcionario puesto allí por Vidal? ¿Será porque el gobernador no quiere o no puede explicar esto, que evitan la reunión con los sindicatos de YCRT? ¿Los gremios no le han preguntado al Interventor nada de esto que hace a la propia estabilidad laboral de la empresa y atraviesa absolutamente a todos ellos?.

Lo único real y concreto es que Pablo Gordillo no dice la verdad y lamentablemente, una parte del periodismo y los diarios que multiplican su mensaje, no lo acorralan con preguntas claves para incomodarlo, de manera que, como funcionario público, esté obligado a responder con la verdad y no construir un relato bajo el cual, subyace una verdad no revelada y que en poco tiempo va a sorprender a muchos, cuando ya sea tarde para revertir los hechos o pedirle a Gordillo y/o a Vidal, que lo aclaren. (Agencia OPI Santa Cruz)