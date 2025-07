- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Luego de conocido a través de un informe de OPI, el apoyo de la Unidad Básica “Eva Perón” en Río Turbio, un edificio histórico de Atanasio Pérez Osuna (ex intendente y ex Interventor de YCRT), condenado por corrupción, el ex intendente salió por una radio de la cuenca a “aclarar”, (más bien “despegarse”) de la asociación política con Pablo Grasso (FPV), intendente de Río Gallegos y remarcar “su apoyo” a Claudio Vidal, actual gobernador de Santa Cruz.

Sin embargo, la evidencia de la asociación política con el representante del FPV, espacio al que siempre perteneció Osuna y comparte con los intendentes de Río Turbio y 28 de Noviembre, cae en el momento más que relevante e inconveniente “para ser negado tres veces” como intentó hacerlo Atanasio, ya que mañana 1° de Agosto 2025, en la Unidad Básica “Eva Perón” de Osuna, Pablo Grasso llevará a cabo un acto partidario de campaña a la gobernación 2027, denominado 1er Encuentro “Construyendo Juntos”.

La convocatoria pública que está apoyada por el Intendente de Río Turbio Darío Menna y de 28 de Noviembre Aldo Aravena, ambos del FPV, está pautada para el mediodía en esta última localidad y a las 18:30hs en la UB Eva Perón de Osuna y seguramente el ex intendente estará en ambas, respondiendo a su naturaleza partidaria.

Pérez Osuna con su esposa en Energía de la provincia, trató de despegarse de Pablo Grasso (pero no lo consiguió)

Osuna en off side

Si hiciéramos una analogía con el fútbol, diríamos que Atanasio Pérez Osuna quedó en una situación muy comprometida en el juego político de la provincia, por cuanto todo el mundo sabe que es un kirchnerista recalcitrante, de hecho se revela como amigo de Pablo Grasso, pero obviamente no puede atacar el gobierno provincial, teniendo en cuenta que su esposa Patricia Alejandra Maya, Ingeniera química es la actual Subsecretaria de Energía No Renovables y Convencionales de Santa Cruz, designada en el cargo por el Gobernador Vidal y a cuyo frente se encuentra otro kirchnerista procesado/imputado por desvíos de fondos: Jaime Álvarez.

En la “entrevista” a Osuna, una clara maniobra de “descargo público” que hizo el ex intendente rioturbiense quien tiene un pie en cada sector político (el SER de Vidal y el FPV de Grasso), se percibe la clara intención de “no ofender” al gobernador de la provincia, pero la naturaleza política de quien fue y es un partícipe necesario del kirchnerismo en su apogeo, de hecho acompañó a Grasso en las últimas elecciones, es indisimulable a pesar de los esfuerzos realizados.

Para desvincularse de la incómoda situación de respaldo a Grasso, tras reconocer que es “su compañero y amigo”, dijo que hace 2 años que no actúa en la Unidad Básica Eva Perón la cual es conducida por otro amigo, Luis Díaz a quien le cargó toda la responsabilidad política del local y se puso al márgen de las acciones de campaña de Grasso Gobernador.

Sin embargo, José Luis Díaz es un amigo e histórico compañero de Atanasio Osuna, estuvo casado con una sobrina de éste y ha sido y es su “mano derecha” en muchas cuestiones, de hecho fue Asesor del ex diputado en la Legislatura provincial y en todos y cada uno de los cargos que ocupó Osuna donde Díaz lo acompañó.

Las fuentes lo catalogan a Díaz (conocido en Río Gallegos con el apodo de “el rata”) como “un incondicional” de Atanasio “y es impensable que lo que haga Díaz no esté refrendado, aprobado y consensuado con él. De hecho – agregó la fuente – el cargo que le hace a Díaz es para ponerlo de mascarón de proa en la campaña de Grasso, pero quien realmente está detrás de todo es el propio Atanasio”, agregaron.

“Yo estoy alejado de la política y cuándo lo decida saldré a decirle a los vecinos a quien apoyo” – dijo Osuna – quien reconoció haber mantenido reuniones con Avendaño y Menna (ambos de Grasso) junto con su esposa funcionaria provincial “pero solo hablamos del yacimiento”, dijo, lo cual ya suena raro y falso, señalando que apoya a Claudio Vidal porque es el único que tiene contactos con el gobierno nacional y de esa manera lograr el objetivo de defender al yacimiento.

A pesar de los esfuerzos por ocultar su pertenencia al staff de campaña de Grasso, que es apoyado políticamente en toda la cuenca carbonífera por ambos intendentes, Atanasio Pérez Osuna, no se ha podido desmarcar de la línea a la que responde. El problema fundamental es que mientras su esposa es funcionaria provincial en la Secretaría de Energía, de la mano del actual gobernador, se revela este doble estándar del ex interventor de YCRT que íntimamente, responde a su naturaleza política de base. ¿Traidor u oportunista?, se debe preguntar Vidal por estas horas; y es una pregunta que solo el Gobernador puede responder. (Agencia OPI Santa Cruz)