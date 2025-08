El discurso de Grasso: viejo, limitado y decadente. Así se ofrece como gobernador un kirchnerista que no puede prometer nada que no esté a la vista

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, aunque viene haciendo campaña desde hace varios años, oficializó su postulación a gobernador para el año 2027 en la Unidad Básica “Eva Perón” cedida por su amigo, socio político y partidario, Atanasio Pérez Osuna en Río Turbio, ante un auditorio acotado a las restricciones del espacio del salón en la localidad de la cuenca.

Obviamente estuvieron presentes los dos intendentes de Turbio y 28 de Noviembre y los funcionarios municipales de Grasso que lo ayudan a llegar, entre ellos Diego Robles, un todo terreno que le maneja el municipio a Pablo Grasso, dado que el intendente tiene cosas más importantes que hacer, como la campaña a gobernador que empezó hace seis años y es pagada con fondos de todos los riogalleguenses, aunque ni a los Concejales de la oposición de Río Gallegos, ni al gobierno provincial y mucho menos al Tribunal de Cuentas y/o a la justicia provincial, les importe nada de dónde salen los fondos.

Lo que voy a tratar de exponer aquí, obviamente, no va a ser lo que dijo Pablo Grasso en ese despoblado acto de campaña, primero porque no somos un medio que le haga publicidad a ningún candidato y segundo porque la verdad, es que si uno escucha o lee lo que dijo allí, no puede extraer una sola idea valiosa, concreta y seria y si encima, lo contrastamos con lo que ha hecho como Intendente en esta capital, nos damos cuenta que Pablo Grasso no puede prometer lo que ha incumplido en su gestión, por lo tanto, toda la catarata de palabras que llenaron páginas en portales con publicidad de la municipalidad de Río Gallegos, son inocuas, vacías, falaces y están ancladas en un mensaje viejo, vetusto, sin brillo, sin imaginación ni inteligencia creativa, tan necesaria cuando el personaje debe convencer a un auditorio y lo que hace es mentir.

Pablo, el campeón

Realmente si Pablo Grasso llega a la gobernación el 2027, no sabría exactamente si felicitarlo por su sagacidad política o insultar a la masa votante por ser tan idiota.

De todos modos todos sabemos que cuando Grasso habla de democracia interna, en 35 años el PJ/kirchnerismo local usó el dedo para la designación de candidatos, los más destituyentes han sido los propios kirchneristas, sacando a gobernadores e intendentes propios y por otro lado Grasso, hasta ahora no cuenta con la venia de Cristina Fernández, quien tiene como candidato puesto a Pablo González, otro personaje oscuro de la trama K más profunda e innombrable de los últimos tiempos. Entonces ¿Cuál es la estrategia de Grasso?, hacerse políticamente fuerte para obligar a la condenada a caer rendida ante su “poder” en Santa Cruz, cosa que dificilmente ocurrirá.

Cualquiera que analice mínimamente lo que dijo Pablo Grasso (y dice permanentemente en cualquier oportunidad que tiene) no puede menos que reírse del limitado vocabulario que tiene, la reminiscencia histórica que hace ante la falta de nuevas ideas, como si el kirchnerismo en Santa Cruz hubiera sido la panacea política y los lugares comunes en los que cae, sin que, al finalizar su alocución, se encuentre al menos una idea elaborada sino un palabrerío básico, primario y vulgar. Es raro que en el 2025 y después de todo lo que los argentinos y santacruceños han pasado y visto, alguien le pueda prestar atención a un discurso de tan baja intensidad y escaso contenido conceptual.

Claro está que no vamos a reeditar aquí de manera completa lo que dijo Grasso, pero vamos a extraer algunas frases que son de antología, por lo absurdo, claro está.

“No queremos poner candidatos. Que sea candidato el que elija la mayoría. Ahora, que sea alguien que represente y que se la juegue…”, una demagogia bien marcada; solo le faltó decir “Ese soy yo”.

“¿Nosotros cómo vamos a salir a construir una alternativa si cada vez tenemos menos recursos?…”. Sin duda el recorte atroz de la realidad que hace Grasso, sería al menos divertida si no fuera tan grave.

Él, sabe perfectamente “como construir una alternativa”, porque desde que llegó a la intendencia supliendo al corrupto Cantín que su propio partido (Frente para la Victoria) echó del cargo, se dedicó a hacer su camino utilizando recursos públicos y usando de plataforma de lanzamiento el municipio que en general incumple con sus obligaciones de servicio, eleva impuestos y tasas, para sostener su ambición personal de llegar a la gobernación.

“El peronismo nunca va a morir, el peronismo siempre se volvió a acomodar y siempre creció”. El peronismo puede ser, pero Grasso, al igual que muchos que en la provincia se amparan en pelaje usurpado al peronismo, para disimular a un kirchnerista (que no tiene nada de peronista), utiliza el camuflaje del General de quien ni siquiera ha leído o escuchado, al menos, un par de consejos.

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso junto a Máximo Kirchner –

Después tuvo dos incursiones bastante graciosas y desafortunadas, tratando de imitar a su amigo Atanasio, cuyos discursos eran un blooper en si mismo cada vez que hablaba en público y tropezaba con la necesidad de decir algo inteligente.

Dijo Grasso “No hay que hacer más colegios, hay que repararlos porque cada vez nacen menos chicos”. Un desatino discursivo, un cortocircuitos entre ideas y coherencia o palabras de un ignorante supino en materia política.

No vale la pena analizar el contexto de una idea como esta, pero si alguien que se propone como Gobernador está convencido que no se debe abrir más escuelas, porque la tendencia es que nace menos chicos en Santa Cruz, Pablo Grasso necesita urgente, más que un politólogo que lo ayude en su campaña, un psicólogo que lo asista en las ideas.

Finalmente el intendente de Río Gallegos, hizo un llamado a su audiencia pidiendo “volver a la provincia de antes, a la provincia productiva” (¿?) y entonces comencé a repasar la historia reciente, de los 32 años donde el kirchnerismo gobernó Santa Cruz y no pude encontrar muchas respuestas, por lo tanto era necesario una aclaración por parte del candidato que nunca llegó y como tantas otras “ideas” que tira al aire el intendente (porque todavía es gratis), nunca podría explicarlas.

Dónde y cuándo fuimos “productivos”

Y se me ocurrió entonces preguntarle a Grasso en ausencia ¿Cuál es la provincia productiva “de antes” a la que hace mención?.

¿A la de la ganadería, que prácticamente se extinguió por falta de políticas de sustentabilidad del campo, incentivo a la cría de ganado o porque a partir del año 2008, cuando Lázaro y Néstor comenzaron a comprar, corrupción mediante, toda la parte central de Santa Cruz, eliminaron la ganadería porque sus intereses estaban puestos en otro lado?.

¿La Santa Cruz productiva será la de la promesa eterna del “lavadero de lana”, la petroquímica; el ahorro de los Fondos de Santa Cruz; la minería que se llevaba el oro y la plata de la provincia en barquitos pesqueros, todo por el 2%; el petróleo que junto con el oro deja migajas a Santa Cruz y un pasivo ambiental irremediable? o tal vez la Santa Cruz productiva a la que propone volver Grasso sea la de YCRT prebendaria donde el kirchnerismo mientras edulcoraraba a los trabajadores y amansaba a los sindicatos con privilegios inmerecidos para una empresa que no producía (ni produce) la usaban de plataforma para robarse todo el dinero público?No aclaró Grasso si la productividad de aquella Santa Cruz (la de hoy una extensión de aquella) es la que por 40 años mantiene sin agua a zona norte, sostiene aún hoy el invento de las “cooperativas” para disimular la desocupación a costa de los dineros de la gente y empobreciendo pseudo-trabajadores; la capital y las localidades del interior sin luz, las escuelas sin servicios, la provincia sin clases, los salarios destruidos, los empleados públicos bajo de la línea de pobreza y podemos seguir indefinidamente enumerando carencias que no son achacables (solamente) a la administración actual, sino es consecuencia, precisamente, del partido que el propio Grasso intenta reinstalar en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)