Invertirán $1.400 millones en extender la red de gas en Río Gallegos

El gobierno de Santa Cruz anunció una inversión de 1.400 millones de pesos para extender la red de gas natural a unos 800 lotes en el barrio 22 de Setiembre de Río Gallegos.

El gobernador Claudio Vidal anunció el inicio de las obras que se afrontarán desde la empresa Distrigas S.A.

“Se destinan 1.400 millones de pesos para ampliar la red, beneficiando a más de 800 lotes con servicio de gas en Río Gallegos” sostuvo Vidal quien destacó que se iniciará el proceso de licitación para ejecutar el refuerzo del sistema, con una inversión de 407 millones de pesos, y por otro, la instalación de las redes internas de gas, con un presupuesto adicional de 1.070 millones de pesos.

Además, señaló que se iniciará la obra de refuerzo en el barrio Virgen del Valle, y que se encuentran avanzadas las licitaciones para obras en los barrios del sector Chimen Aike y en el barrio Bicentenario IV. (Agencia OPI Santa Cruz)