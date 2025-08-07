La pobreza habría bajado al 31,6% en el primer semestre de 2025

- Publicidad -

Según datos de consultoras privadas, la pobreza habría registrado una caída significativa en el primer semestre de 2025, ubicándose en el 31,6%, el nivel más bajo desde 2018. Este pronóstico, que contrasta con el último dato oficial del INDEC que cifró la pobreza en 38,1% en el segundo semestre del 2024, surge de informes del Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y de un estudio de la consultora LCG.

El análisis de LCG, que proyecta la tasa de pobreza en 31,6% para el primer trimestre de este año, se basa en la comparación de los ingresos de los hogares relevados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con el costo de la Canasta Básica Total (CBT). La consultora, a cargo de Javier Okseniuk, señala que este número representa una caída de 6,4 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024 y un descenso de 23,4 p.p. en la comparación interanual. Estas cifras proyectan que la pobreza afectaría a unas 15,3 millones de personas.

En lo que respecta a la indigencia, LCG indicó una suba al 7% en el primer trimestre, aunque con una baja de 0,3 p.p. respecto al trimestre anterior y un descenso de 13,3 p.p. interanual, afectando a 3,4 millones de personas. Si bien se observó una mejora en la pobreza en todos los rangos etarios, la consultora advirtió que el nivel entre los niños de 0 a 14 años sigue siendo elevado, alcanzando el 47%.



El informe de LCG coincide con la estimación del Nowcast de Pobreza de la Universidad Di Tella, que, elaborado por Martín González Rozada, proyecta una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2025. Este cálculo desglosa la cifra en un 32,1% para el primer trimestre y un 31,2% para el segundo, consolidando una tendencia a la baja. El dato oficial del INDEC, que será publicado en septiembre, se espera con particular interés a solo un mes de las próximas elecciones nacionales.

Por otro lado, el informe de LCG también destaca una recuperación de la clase media, definida arbitrariamente como la franja de población con ingresos familiares de 1,5 a 4 veces el costo de la CBT. Para el primer trimestre del año, esta clase social habría ascendido al 39% de la población, sumando 7,7 millones de personas en el último año y recuperando los niveles previos a la pandemia. (Agencia OPI Santa Cruz)