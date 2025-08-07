Reunión entre Vidal, Gordillo y los sindicatos de YCRT. ¿Pelea o acting en la reunión de ayer en Casa de Gobierno?. Mucha plata y sospechosos pagos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Luego de que el Interventor de YCRT Pablo Gordillo en su intento por desacreditar la información que aporta OPI en sus informes (único medio que habla de lo que ocurre en el yacimiento), se refiriera a nuestra Agencia como “pasquín”, aunque en su pretendida desmentida terminó corroborando todo lo que publicamos, nos comprometimos a ahondar aún más en las internas, corruptelas y secretos que se cuecen en la empresa estatal, la cual, por alguna razón que estamos tratando de dilucidar, sigue recibiendo fondos para pagar todo el enorme déficit que produce, precisamente, porque no produce.

Te puede interesar: Pablo Gordillo le aseguró a los sindicatos de YCRT “que no será Director”, dijo que habla todos los días con el Gobernador Vidal, lo cual no es cierto y busca un lugar en YCRT Residual

Entre las últimas novedades que vamos a desarrollar en un par de informes, sobre lo que está ocurriendo en la empresa YCRT actualmente, estamos en condiciones de confirmar que ayer miércoles 6 de agosto 2025, en Casa de Gobierno el Gobernador Claudio Vidal convocó a una reunión de la cual participó el Interventor Pablo Gordillo y representantes de los cuatro sindicatos que operan en el yacimiento. A más de 24 horas de aquel encuentro, no hay una sola información en los medios provinciales y menos aún en el portal informativo del gobierno, que dé cuenta de la misma.

- Publicidad -

Lo que hemos conocido a través de una fuente presencial en la reunión, es que en la misma el Gobernador le hizo fuertes reproches a Gordillo por los desaciertos en la conducción, la falta de cumplimiento a temas pactados de antemano que fueron parte de la agenda del compromiso nacional que asumió y hasta sobrevoló en la mesa una amenaza de pedido de renuncia por parte del Interventor, que Vidal rechazó, indicando “vas a seguir hasta arreglar todas las cagadas que te mandaste”, recibió como respuesta. OPI está detrás de un audio de esa reunión, que la pondremos al aire ni bien tengamos la autorización de su poseedor.

Vidal, quien como dijimos en el informe anterior, está convencido que Gordillo lo ha traicionado, en la mesa convocada ayer y frente a todos lo trató de “traidor”. La tensión puso a todos los asistentes en la mesa del gobernador, con algunas muecas de sorpresa, preocupación y cierto disgusto, al punto que fuentes de calle Cabildo en CABA aseguran que algunos consideran posible que todo sea un acting de ambos, para que Vidal no pierda poder ante los gremios, quienes confían que su intermediación les da seguridad en las negociaciones; y de no ser así, se revelaría una fractura política muy importante que impactaría fuertemente en YCRT, que está en camino de la reconversión, de hecho incumpliendo todos los plazos otorgados por Energía, a pesar que Gordillo exprese lo contrario en medios de la cuenca.

Mucha plata, pagos y fondos que nadie explica

YCRT tiene asignado una partida de 133.500 millones de pesos, con el objeto de “pagar deudas” y “cancelar obligaciones”, “plan de AFIP” y algunos retrasos salariales, enunciados ciertamente muy generales que impiden precisar el objeto final de esta suma realmente importante, más aún en medio del recorte que hace Nación en empresas estatales, que como YCRT, producen solo déficit.

De esos 113.500 millones de pesos ya asignados como partida especial, a YCRT ya ingresaron alrededor de 50 mil millones. En medio de esto, los gremios hacen reclamos de deudas y la duda es si saben o no, de esta asignación extrtapresupuestarias que algunos catalogan como “el gran negocio de unos pocos”.

Las fuentes aseguran “ahí hay un negocio porque gran parte de esa plata es para pagar juicios y detrás de todo eso está Edgardo de Petri, un conocido operador político que siempre estuvo vinculado a los dineros de YCRT desde que era sindicalista”.

La información que nos llega de la propia empresa es que la preparación de los documentos para asignar estos recursos a los pagos demorados, deudas o juicios, están a cargo de la Dra María Laura Morgabi, quien entró a YCRT de la mano de Aníbal Fernández, siguió durante la gestión de Thierry Decoud y Pablo Gordillo la puso como Gerente del Departamento Jurídico.

Desde este lugar la abogada prepara la documentación que luego aprueba el Interventor, para liberar pagos, por ejemplo a los hermanos LLamazares, representantes de la industria polaca en la Argentina en artículos y maquinarias para la minería como frentes largos, celdas eléctricas, plantas depuradoras etc y juicios iniciados a la empresa con estudios de abogados que cotizan altísimos honorarios profesionales. De hecho en estas horas o días, ya está a la firma un NDA que es un contrato de confidencialidad entre ambas partes, un recurso común en este tipo de operaciones.

Todo indicaría que dentro de Energía hay personajes con fuerte incidencia en el armado de ciertos negocios con YCRT, sobre los que estamos recolectamos información fidedigna para hacerla pública. Las fuentes, que provienen del mismo gobierno nacional, hacen hincapié en Diego Chaher y Patricio Jaccoud, como los artífices de estas maniobras, de las cuales para nada es ajeno Pablo Gordillo.

Patricio Ezequiel Jaccoud fue Jefe de Prestaciones de la Anses en el gobierno de Mauricio Macri y con Milei fue nombrado como Subsecretario de Apoyo Legal Societario de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Boletín Oficial el decreto 60/23), quien depen de Diego Chaher a cargo del control de las empresas públicas.

Directores en silencio

OPI pudo saber que los tres directores en carpeta para integrar el directorio de la carboeléctrica, ya están definidos y uno de ellos es Pablo Gordillo, aunque el interventor lo negó en una radio de la cuenca. Los otros dos son José Ocampo y Cristian Mereles; éste último si bien aún no está nombrado oficialmente, señalan en su entorno que toma decisiones como si estuviera en funciones.

Por su parte José Ocampo jubilado del Correo Argentino, fue empleado de YCRT que entró con Thierry Decoud, se fue de la empresa cuando le dijeron que estaba ilegalmente cobrando una jubilación y empleado en una empresa estatal. Renunció a YCRT y a las 24 horas Decoud lo hizo reingresar a la misma como monotributista. Pablo Gordillo asumió y le mantuvo en contrato en la empresa a Ocampo y hoy éste se prepara para asumir como Director de la nueva empresa mixta para lo cual ya presentó la DDJJ correspondiente como Mereles y Gordillo, a pesar que tiene en su historial, haber cobrado ilegalmente dos veces del Estado Nacional (jubilación y sueldo) lo cual es absolutamente punible si la Intervención hubiera realizado la denuncia como corresponde en estos casos. (Agencia OPI Santa Cruz)