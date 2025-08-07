Roban más de 6 millones de pesos a un camionero

- Publicidad -

Un camionero que había parado a cenar en un restaurante de Caleta Olivia denunció el robo de más de 6 millones de pesos y una chequera del camión que conducía y se encontraba estacionado en una estación de servicios.

El hombre de 33 años, con domicilio en Chubut, denunció el robo del interior del camión mientras cenaba con un compañero en el restaurante “La Chacha”.

La policía informó que también le sustrajeron un bolso con ropa y una mochila que contenía una chequera y el dinero en efectivo.

- Publicidad -

Efectivos de la División Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones de Caleta Olivia ya dieron con las cámaras de seguridad para dar con los responsables. (Agencia OPI Santa Cruz).