Docentes se movilizaron en segunda jornada de paro

Los docentes de Santa Cruz que mantienen una medida de fuerza por 48 horas en toda la provincia se movilizaron en distintas localidades y en Caleta Olivia realizaron una manifestación a la vera de la ruta nacional N° 3.

La manifestación produjo interrupciones del tránsito para repartir volantes explicando las causas de las medidas de fuerza del principal gremio docente ADOSAC.

El gremio ya confirmó otra medida de fuerza de 48 horas se llevará a cabo la semana próxima ante la negativa del gobierno provincial de retomar negociaciones salariales.

Los sindicatos docentes pretenden que el gobierno que conduce Claudio Vidal reabra las paritarias para avanzar en una recomposición salarial que permita alcanzar un salario inicial al nivel del costo de la canasta básica que a junio se estimaba en 1.480.000 pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)