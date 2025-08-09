Las ventas de autos usados casi triplican las de 0 km y alcanzan un récord en julio

- Publicidad -

Las ventas de autos usados experimentaron un notable crecimiento en julio, alcanzando su mejor mes del año con un incremento del 25,3% en comparación con junio. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que se vendieron 179.363 unidades, lo que representa 36.172 vehículos más que en el mes anterior. Este impulso contrasta con la leve caída interanual del 2,34% respecto a julio de 2024.

A pesar de la baja interanual, la cifra de ventas de autos usados casi triplicó los patentamientos de vehículos 0 km, que en julio de 2025 alcanzaron las 62.123 unidades. En el acumulado de los primeros siete meses del año, las ventas de usados totalizaron 1.097.767 unidades, un 18,93% más que en el mismo período del año anterior.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó que el mercado “sigue traccionando con buen ritmo” y subrayó que el interior del país es el principal motor del crecimiento. Según Lamas, provincias como Formosa, Neuquén, y La Rioja lideraron la suba de ventas con incrementos superiores al 39%. Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires mostraron un crecimiento más moderado.

- Publicidad -

El Volkswagen Gol y Trend se mantuvo como el vehículo más vendido en el mercado de usados, con 10.228 unidades comercializadas en julio. Le siguieron la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa y Classic. La CCA mantiene un panorama optimista para el segundo semestre, siempre y cuando no surjan imprevistos. En este sentido, Lamas expresó que un área clave para la futura expansión del mercado será la financiación. (Agencia OPI Santa Cruz)