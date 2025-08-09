Reducen la carga impositiva en planes de pago

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Legislatura del Chubut aprobó este jueves un proyecto de ley que busca aliviar la carga impositiva en los planes de pago de impuestos que recauda la provincia.

Con esta iniciativa se autorizó a la Agencia de Recaudación Provincial (ARECH) a reducir de manera transitoria los intereses que se cobran en los planes de pago de impuestos.

Impulsado por el Poder Ejecutivo, el proyecto fue aprobado por mayoría y con la medida se podrá aplicar una rebaja de hasta el 50% en la tasa de interés que se cobra a contribuyentes morosos que ingresen a planes de pago.

- Publicidad -

Esta posibilidad estará vigente entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. (Agencia OPI Chubut)