Tras más de dos décadas, logran identificar a nuevas víctimas de los atentados del 11 de septiembre

Veinticuatro años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las autoridades de Nueva York han logrado identificar a tres víctimas adicionales gracias a los avances en la tecnología de ADN. Los restos, que permanecieron sin identificar durante décadas, corresponden a Ryan Fitzgerald, un corredor de divisas de 26 años; Barbara Keating, una ejecutiva jubilada de 72 años, y otra mujer cuyo nombre se mantiene en reserva a pedido de su familia.

Las identificaciones se llevaron a cabo utilizando métodos de análisis de ADN mejorados, aplicados a fragmentos diminutos recuperados de los escombros del World Trade Center. Según la oficina del médico forense de Nueva York, han realizado pruebas de manera continua a lo largo de los años, adaptándose a nuevas técnicas que permiten leer códigos genéticos debilitados por el fuego, la exposición solar y la actividad bacteriana.

Los atentados, perpetrados por Al Qaeda con aviones secuestrados, cobraron la vida de casi 3.000 personas. La gran mayoría, más de 2.700, fallecieron en las Torres Gemelas de Nueva York, mientras que las demás víctimas perecieron en el Pentágono y en un campo en Pensilvania. Las nuevas identificaciones representan un hito importante en la búsqueda de cierre para las familias de las víctimas, que aún esperan reconocer los restos de sus seres queridos. (Agencia OPI Santa Cruz)