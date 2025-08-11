Gustavo Petro advierte a Estados Unidos: “Cualquier operación militar es una agresión contra Latinoamérica”

- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la unidad de la región a través de su cuenta de “X” para defender la soberanía de los países latinoamericanos y del Caribe. La advertencia del mandatario surge a raíz de una publicación del diario estadounidense The New York Times, que el pasado viernes informó que el presidente Donald Trump habría firmado una orden ejecutiva que autorizaría al Pentágono a realizar operaciones militares en contra de cárteles de la droga en América Latina.

El mandatario colombiano, en su rol de comandante de las Fuerzas Armadas de su país, declaró que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad“. Además, ordenó a las Fuerzas Armadas defender la soberanía nacional y mostró un firme respaldo a Venezuela, exhortando a ambos países, así como a la comunidad internacional, a colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

Horas antes de su llamado a la defensa regional, Petro reaccionó a un video de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en el cual se rechaza cualquier intento de Estados Unidos de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Petro llamó a ambos países a trabajar juntos, pero de forma coordinada y respetando la soberanía de cada nación. El presidente colombiano insistió en que el objetivo debe ser “coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional“. En su mensaje, el mandatario también hizo hincapié en que “lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar“.

El presidente colombiano aseguró que su gobierno está dispuesto a cooperar con Estados Unidos y con cualquier país que quiera fortalecer la lucha contra las organizaciones narcotraficantes mediante incautaciones y golpes a sus finanzas. Sin embargo, enfatizó que estas acciones deben llevarse a cabo siempre con respeto a la soberanía e independencia de Colombia. Finalmente, Petro instó a la comunidad internacional a concentrar sus esfuerzos en combatir las sustancias más peligrosas y a descriminalizar a grupos vulnerables como campesinos, jóvenes, indígenas y otras etnias excluidas. Según él, estas medidas ayudarían a “quitar la base social al narcotráfico” y a financiar la transformación pacífica del territorio con economías lícitas, advirtiendo que “la violencia allí, solo traerá más violencia“. (Agencia OPI Santa Cruz)