La justicia convoca a remate de bienes de Austral Construcciones S.A. en Río Gallegos y El Calafate

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, con la firma del juez interino Jorge S. Sícoli y el secretario Pablo D. Bruno, ha convocado a una subasta de bienes de la empresa Austral Construcciones S.A. en el marco de su proceso de quiebra. El remate, que se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre, incluirá una serie de maquinarias y equipamiento que pertenecían al obrador central de la firma en Río Gallegos y a un predio en las cercanías de El Calafate, ambas localidades de la provincia de Santa Cruz.

Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La subasta se realizará en la Dirección de Subastas Judiciales de Jean Jaurés 545, a partir de las 9:30 horas, y estará a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera. En total, se pondrán a la venta 28 lotes que incluyen una gran variedad de maquinaria vial, como cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras y excavadoras, además de repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario de oficina. Los interesados en ver estos bienes podrán hacerlo los días 19 y 20 de septiembre, en el horario de 10 a 14.

Además de los bienes del obrador, la subasta también incluye dos camiones tractores de carretera que se encuentran en la Estancia Río Bote, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un Ford Cargo 1730, modelo 2005, y un Iveco 450E32T, modelo 2009. Se aclara que ambos vehículos están en mal estado y no contarán con exhibición previa.

La venta se realizará al contado, en pesos y al mejor postor. Las condiciones establecidas en el expediente judicial indican que se aplicará una comisión del 10% más IVA, además de un arancel del 0,25% para la Corte Suprema. Quienes deseen realizar ofertas bajo sobre, tienen tiempo para presentarlas hasta el 24 de septiembre a las 10 de la mañana, debiendo abonar una seña del 20% del valor ofertado más los gastos correspondientes. Para participar, los interesados deben inscribirse con antelación a través del sitio web de turnos de la Corte Suprema, donde también se puede consultar el catálogo completo, las bases y condiciones del remate en el portal del Poder Judicial de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)