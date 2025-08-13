El empleo privado subió un 0,1% en mayo, con el sector transporte a la cabeza

- Publicidad -

La Secretaría de Trabajo de la Nación informó que en mayo de 2025, el empleo registrado en el sector privado del país experimentó un leve crecimiento del 0,1% en comparación con el mes anterior. Este aumento representó la incorporación de casi 6.000 nuevas personas a puestos de trabajo formales, un dato que la cartera destacó como positivo en el actual contexto de ajuste económico.

Los datos se desprenden de mediciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Según el informe, los sectores que mostraron un mayor dinamismo en la creación de empleo fueron Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, con una suba del 0,6%, seguido de Suministro de electricidad, gas y agua, que creció 0,4%. Otros rubros que también registraron incrementos fueron Comercio y Reparaciones, con un 0,3%, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 0,2%.

Una fuente de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, manifestó su satisfacción por estos resultados. En declaraciones a la prensa, la fuente sostuvo que “se están conservando los puestos laborales en el sector privado, fruto del diálogo, de las mesas de trabajo con todos los sectores. Hay una estabilidad en el ajuste y eso lo valoramos mucho“.

- Publicidad -

Además, el informe destaca que las expectativas de los empleadores para los próximos tres meses siguen siendo positivas, aunque con un leve descenso en el optimismo. El 2,3% de las empresas esperan aumentar su personal, mientras que el 1,6% prevé reducirlo, lo que deja un saldo positivo del 0,7%.

En cuanto a los salarios, el informe indica que en junio de 2025, el salario medio del empleo registrado en el sector privado mostró una mejora en términos reales, con un crecimiento del 0,7% respecto a mayo. Este dato implica que el salario medio real de junio es un 11,9% superior al de diciembre de 2023. La Secretaría de Trabajo también señaló que la conflictividad laboral ha disminuido, con un 10% menos de conflictos con paro en junio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)