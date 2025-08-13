La Gendarmería secuestró 6 kilos de cannabis y desarticuló un sistema de “delivery” de drogas

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Sección de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería Nacional de Río Grande realizó un allanamiento que resultó en el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes y el secuestro de una considerable cantidad de elementos vinculados al narcotráfico. El procedimiento se llevó a cabo este domingo en un domicilio de la ciudad, luego de una denuncia anónima y con la intervención del Escuadrón 62 “Río Grande”.

Bajo la supervisión del fiscal Marcelo Rappaport y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña, los gendarmes llevaron adelante una exhaustiva pesquisa. Durante la investigación, se detectaron maniobras compatibles con la venta de drogas al menudeo, que se realizaban desde el domicilio y bajo la modalidad de “delivery“.

El resultado del operativo fue el secuestro de 55 plantas de cannabis sativa, con un peso aproximado de 6 kilogramos. Además, se incautaron 10 boxes para cultivo interior (conocidos como indoor), tres teléfonos celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, varias balanzas de precisión, accesorios e insumos para el cultivo y consumo de estupefacientes, y documentación de interés para la causa.



Tras el allanamiento, dos personas fueron notificadas de sus derechos y garantías y quedaron a disposición de la Justicia Federal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)