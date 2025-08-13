“Rosario violenta se terminó”, afirmó Maximiliano Pullaro en un acto junto a la Policía provincial

- Publicidad -

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó a los sectores políticos con una “ideología contra el orden” y aseguró que la época de violencia en Rosario ha terminado. Durante el acto por el 171º aniversario de la creación de la Policía de Rosario, celebrado frente al Monumento a la Bandera, el mandatario afirmó que la ciudad “violenta se terminó” y que “nunca más esta ciudad volverá a ser lo que fue”.

Pullaro destacó que, gracias al trabajo de la policía provincial, Rosario ha alcanzado los “niveles más bajos de homicidios en lo que va del siglo”. En su discurso, el gobernador recordó la difícil situación que atravesaba la ciudad hace casi dos años, cuando estaba “sitiada por los delincuentes”, y contrapuso ese escenario con el presente de una ciudad que, según sus palabras, está “renaciendo y pacificando”.

El acto contó también con la presencia de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes acompañaron al gobernador en la celebración de los logros en materia de seguridad. Las declaraciones de Pullaro refuerzan el mensaje de su gestión de priorizar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. (Agencia OPI Santa Cruz)