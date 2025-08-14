Caso Fentanilo: Ocaña pide explicaciones al Gobierno y la ANMAT por muertes y vincula a empresario con el kirchnerismo

- Publicidad -

En medio del escándalo por el fentanilo adulterado que ya causó 96 muertes, la legisladora porteña Graciela Ocaña, de Confianza Pública, afirmó que el caso es una consecuencia de la supuesta relación de un empresario con el kirchnerismo. Ocaña, quien fue ministra de Salud de la Nación entre 2007 y 2009, señaló directamente a Ariel García Furfaro, a quien describió como un empresario que, de ser “verdulero en el conurbano“, pasó a manejar laboratorios como HLB Pharma, Ramallo y Apolo, todos investigados por la producción del estupefaciente.

En declaraciones radiales, la actual candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires detalló que la relación de García Furfaro con el kirchnerismo es “histórica” y se remonta a través de su socio Jorge Salinas, quien, según la legisladora, aparece en la causa conocida como la “mafia de los medicamentos” y en la de la efedrina. Ocaña también lo vinculó a las negociaciones para la adquisición de la vacuna Sputnik V durante la pandemia de Covid-19, recordando que el empresario viajó a Rusia con funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la ANMAT, incluyendo a la entonces viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Graciela Ocaña afirmó que el empresario, bajo la premisa de “abaratar los medicamentos“, comenzó a manejar los laboratorios mencionados. HLB Pharma, Ramallo y Apolo son los laboratorios investigados por la producción del fentanilo contaminado. La legisladora recordó que el laboratorio Apolo había tenido un antecedente en 2016, cuando se produjo una explosión en una de sus plantas en Rosario que causó varias muertes.

La legisladora también apuntó a la falta de acción del Gobierno nacional y de la ANMAT, exigiendo explicaciones sobre las inspecciones realizadas a estos laboratorios. Según Ocaña, el organismo de control sanitario conocía que el laboratorio no cumplía con las buenas prácticas y que, a fines de 2024, se realizó una auditoría, pero no se sabe qué medidas se tomaron. En ese sentido, hizo referencia a una denuncia previa realizada por una médica en Concordia, en 2023, sobre la dexametasona contaminada con la misma bacteria que el fentanilo, producida por HLB Pharma. En aquel momento, la ANMAT había respondido que la contaminación “estaba dentro de los límites admitidos”, lo que, según Ocaña, es inaceptable para ese tipo de productos.

Por otra parte, la legisladora expresó su “indignación” por el desempeño del juez Ernesto Kreplak en la causa por el fentanilo, criticando que, a cuatro meses de iniciada la investigación, “no han llamado a indagatoria ni a los directores técnicos del laboratorio“. Ocaña cuestionó la relación del magistrado con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hermano del juez, y afirmó que el magistrado “no está a la altura de lo que la sociedad está esperando que se haga“.

Finalmente, si bien se mostró de acuerdo con la necesidad de “eliminar los kioscos del Estado“, Ocaña cuestionó las políticas de desregulación del actual Gobierno, al sostener que estas deben aplicarse con “criterios lógicos“. Subrayó que los ciudadanos no tienen la capacidad de determinar si un medicamento es seguro y que, en este caso, “se han violentado evidentemente todos los procesos“. (Agencia OPI Santa Cruz)