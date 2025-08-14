El Interventor de YCRT acaba de vender a una empresa venezolana, el carbón que ya le vendió a BGM. En la mesa, hubo un ex diputado del chavismo

- Publicidad -

Desde las 10:30 de hoy y hasta pasadas las 13:30hs, el Interventor de YCRT Pablo Gordillo, mantuvo una reunión en la oficina de Reunión de la empresa en Buenos Aires con siete u ocho personas más, donde (llamativamente) procedió a firmar la venta de carbón del yacimiento a una empresa de origen venezolano, de la cual, hasta el momento, desconocemos el nombre.

Hasta aquí no habría nada de malo si no supiéramos que el carbón que Gordillo vende, es el mismo que ya le vendió a la empresa BGM en enero 2025, a través de aquella intervención del Banco Ciudad, de la cual dimos cuenta en varios informes.

Entre quienes estuvieron presentes y quedaron registrados en el Libro de Guardia de “Fabricaciones Militares” (FM), edificio donde se ubica YCRT, están Pablo Gordillo, Interventor, Esteban Quintela, Subgerente de Administración y Finanzas, Alejandro Korenfeld (chofer), Pablo Lozano, del área de Comercialización, María Laura Morgabi, Gerente de Asuntos Jurídicos de YCRT y Alexis Romero ex diputado nacional del chavismo, radicado en nuestro país.

Las fuentes desde YCRT en calle Cabildo, le señalaron a OPI que los presentes discutieron los alcances del nuevo contrato y el Interventor estuvo totalmente de acuerdo en cerrar la nueva venta, a pesar del compromiso que tiene con BGM, desde donde, a partir del conocimiento que tomaron de la operación con Venezuela, preparan acciones legales en contra de YCRT, por incumplimiento de contrato.

“Gordillo se basa en que la operación con BGM no se pudo concretar, se cayó, porque la empresa colombiana no retiró el mineral, y desde la empresa sostienen que no lo pudieron hacer porque el puerto de Loyola no está en habilitado para la carga”, fue la respuesta que obtuvimos a través del contacto que en Buenos Aires, siguió con meticuloso detalle, los movimientos de las personas involucradas en esta acción de venta (por segunda vez) de carbón a una empresa extranjera, detalles que se desconocen hasta el momento (condiciones, precio, etc).

Lo llamativo a destacar es la participación en la operación del venezolano Alexis Romero, un ex integrante de los organismos de Inteligencia de Hugo Chávez, quien migró de su país a la Argentina, sosteniendo que era perseguido por Nicolás Maduro. Desde hace algo más de tres años, Quintela, quien se autopromociona como escritor, obtuvo la ciudadanía argentina, cedida por el kirchnerismo en el gobierno de Aníbal Fernández.

Pablo Gordillo aún no ha realizado el anuncio de la venta (re-venta) del carbón de YCRT. Se espera que en las próximas horas, desde la empresa BGM emitan algún comunicado al respecto, pero lo que las fuentes de calle Cabildo aseguraron, es que YCRT enfrentará un conflicto legal que seguramente sobrevendrá por los motivos expresados en este informe. (Agencia OPI Santa Cruz)