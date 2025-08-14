La justicia de Perú dicta prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos

- Publicidad -

La justicia peruana ha dictado cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), en el marco de una investigación por presuntos sobornos. El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tomó la decisión al considerar que existe riesgo de fuga, a pesar de que el exmandatario tiene arraigo domiciliario.

La investigación de la Fiscalía acusa a Vizcarra de recibir sobornos por valor de 2,3 millones de soles (aproximadamente 611.000 dólares) cuando fue gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014. El dinero habría sido entregado por las empresas ICCGSA y Obrainsa para obtener las licitaciones de las obras “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”.

Según la tesis fiscal, Vizcarra habría recibido una comisión del 2% del contrato de la obra “Lomas de Ilo” y pagos escalonados por la adjudicación del Hospital de Moquegua. La Fiscalía, que pide una pena de 15 años de cárcel para el expresidente, argumentó que los sobornos fueron entregados incluso después de que Vizcarra dejara la gobernación.

Poco antes de conocerse la resolución, Vizcarra, quien ha manifestado su intención de postular a la presidencia en las elecciones de 2026, defendió su arraigo laboral y justificó sus viajes dentro del país por compromisos de trabajo y actividades políticas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz consideró que esta justificación no era suficiente y que la falta de un arraigo familiar sólido incrementaba el peligro de fuga.

Tras la lectura de la resolución, Vizcarra fue detenido de inmediato y se encuentra a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina en qué establecimiento cumplirá la prisión preventiva. (Agencia OPI Santa Cruz)