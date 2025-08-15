El gobierno de Milei celebra un fallo favorable por YPF que frena la ejecución de la sentencia de Loretta Preska

- Publicidad -

El gobierno de Javier Milei celebró hoy una decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como forma de pago en el litigio por la expropiación del 51% de la petrolera. Esta medida permite a Argentina continuar con su apelación sin tener que ceder su participación en la empresa.

El fallo de Preska, emitido el 30 de junio pasado, había determinado que el país debía pagar 16.100 millones de dólares con el 51% de las acciones de YPF. Ante esto, la defensa argentina recurrió a la Cámara de Apelaciones para suspender temporalmente la transferencia de los títulos, logrando ahora una suspensión que se mantendrá mientras se tramita la apelación. Un punto favorable para Argentina en esta instancia es que se autorizó la participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como “amicus curiae“, un apoyo que refuerza la posición argentina.

La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión temporal de la orden de entrega de las acciones y no afecta la apelación principal contra la sentencia de septiembre de 2023, que condena a la Argentina a pagar los 16 mil millones de dólares más intereses.

Desde el gobierno de Javier Milei, fuentes oficiales señalaron que el fallo de la jueza Preska fue una “consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas“. Además, acusaron a las administraciones anteriores de haber “dejado pasar la oportunidad de resolver este litigio” durante más de diez años. Con este resultado, el actual gobierno afirma que está ejerciendo “plenamente su derecho a la defensa” para resguardar los intereses de la Nación y sus ciudadanos. (Agencia OPI Santa Cruz)