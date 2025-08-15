LADE conectará Perito Moreno con Ushuaia y Río Grande

- Publicidad -

La empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE), que históricamente vinculó distintas localidades patagónicas, retomará la interconexión de rutas aéreas entre Perito Moreno y las ciudades de Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande.

Desde Perito Moreno se anunció la conectividad aérea donde el intendente Matías Treppo destacó el rol que representa LADE como socio estratégico para fortalecer los vínculos de la localidad con el resto de la Patagonia.

“Cumplimos un año ya de permanencia de vuelo regular de LADE en Perito Moreno. Desde septiembre, se sumará un tercer vuelo comercial que nos conectará con Tierra del Fuego”, sostuvo el jefe comunal.

Actualmente LADE conecta Perito Moreno con Comodoro Rivadavia, Chubut, y El Calafate. (Agencia OPI Santa Cruz)