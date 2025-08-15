Seguridad trabaja con embajada de Estados Unidos y la DEA en la lucha contra el narcotráfico

- Publicidad -

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz mantuvieron una reunión virtual con integrantes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y expertos del Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) donde se trataron diversos temas abordados por ambos organismos sobre el consumo, la distribución y los diversos tipos de estupefacientes que se trafican en la región patagónica.

También se trataron los alcances de diversos programas de capacitaciones que se brindan desde la Embajada y la DEA en conjunto.

A su vez, se buscará impulsar “la efectiva participación de las fuerzas provinciales, teniendo en cuenta que las mismas cuentan con gran prestigio a nivel nacional e internacional, y que abarcan temáticas como ciberseguridad, drogas sintéticas y precursores químicos, entre otras temáticas”, se informó oficialmente.

- Publicidad -

De la reunión participaron, Joshua Temblador, Consejero Político de la Embajada; Jeremie Swinnen, especialista en Criminalidad Transnacional para el Departamento de Estado Unidos; María Sol Osuna, asistente de Programas del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Daniel Barrientos, titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz; Eloy Tuliz, subsecretario de Seguridad Ciudadana; Florencia Ontiveros, directora provincial de Prevención del Delito y las Violencias; y Antonio Omar Jaime, director de Abordaje Multiagencial. (Agencia OPI Santa Cruz)