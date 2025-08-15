Tras 4 meses, atraparon a un abusador sexual que se había fugado en la previa del juicio

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre con varias causas de abuso sexual, que se encontraba prófugo de la justicia cuando se le iba a iniciar un juicio por jurado, fue capturado por la policía de Chubut tras cuatro meses fugitivo.

El hombre se escapó en la previa de una audiencia preliminar del juicio que debía enfrentar por dos abusos sexuales en perjuicio de una joven, hija de su ex pareja.

Este jueves fue atrapado por efectivos de la Dirección de Investigaciones de Puerto Madryn quienes realizaron un allanamiento en una vivienda de la zona sur de la ciudad.

En la causa se investiga la acusación de este sujeto que atacaba a la joven cuando su madre –ex pareja del imputado- salía de su casa para trabajar.

El procedimiento sorpresivo permitió la detención del hombre, que tenía pedido de captura.

Ahora, permanecerá alojado en la Comisaría Tercera y la querella adelantó que pedirá la prisión preventiva. (Agencia OPI Chubut)