YPF: La Justicia de Nueva York suspende la orden de entregar las acciones

El gobierno de Javier Milei recibió hoy una noticia favorable en el juicio por la estatización de YPF, luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, resolviera suspender la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la petrolera como pago. Esta decisión, informada por la propia corte, representa un alivio para la Argentina, ya que frena la transferencia de su participación en la empresa mientras se tramita la apelación.

La jueza Preska había sentenciado en junio pasado que la Argentina debía pagar 16.100 millones de dólares, y había determinado que ese monto se cubriera con el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF. Tras la presentación de una cautelar en julio, la defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones con el objetivo de mantener en suspenso la transferencia de los papeles de la compañía.

La medida adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite a la Argentina apelar la sentencia de Preska sin la presión de una ejecución inmediata. La condena original, emitida en septiembre de 2023, no solo implica el pago de los 16.100 millones de dólares, sino también un interés diario superior a los 2 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)