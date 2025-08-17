Avanza la presentación de listas de consejeros populares del Consejo de la Magistratura de Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio definió mediante la Resolución 12/25 cómo deberán las agrupaciones políticas presentar sus listas de candidatos para renovar consejeros populares para las circunscripciones judiciales de Esquel y Trelew del Consejo de la Magistratura.

Para ello deberán hacer las presentaciones exclusivamente por la vía del correo electrónico oficial de la secretaría electoral provincial, con fecha límite a la medianoche del próximo domingo 17 de agosto.

La norma dispone que el plazo vencerá a las 24 horas del próximo domingo y que las listas de candidatos deberán enviarse exclusivamente a la siguiente dirección de correo: [email protected].

La resolución detalla la documentación obligatoria a presentar para cada lista y se especifica que, en esta oportunidad, en ambos casos los candidatos deben ser varones, según la alternancia de género establecida por ley.

Las circunscripciones en las que se renuevan consejeros son Trelew, que incluye a los departamentos Rawson, Gaiman; Mártires; y Paso de Indios.

En tanto la circunscripción de Esquel, que abarca los departamentos Languiñeo; Futaleufú; Cushamen; y Tehuelches. (Agencia OPI Chubut)