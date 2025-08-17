La industria hotelera, en alerta: el 66% de los argentinos elige viajar al exterior

- Publicidad -

La industria hotelera atraviesa un momento complejo a raíz de la drástica disminución del turismo interno y la pérdida de competitividad del país como destino para visitantes extranjeros. Así lo afirmó Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, quien graficó la delicada situación con un ejemplo contundente: en un hotel de 40 habitaciones del microcentro porteño, solo nueve se encontraban ocupadas.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ferrucci detalló que la situación se profundizó durante el primer semestre del año. Según explicó, el 66% de los argentinos optó por viajar al exterior en comparación con el mismo periodo del año anterior. La principal causa de este fenómeno, indicó, fue el tipo de cambio, que incentivó a los argentinos a elegir destinos fuera del país, donde, además de vacacionar, aprovecharon para comprar tecnología y ropa, entre otros productos. La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina subrayó que en muchos casos, los costos de los vuelos a destinos como Punta Cana se volvieron más baratos que los de la conectividad interna.

El escenario para el turismo extranjero no es más alentador. Según la titular del sector, nuestro país se ha convertido en un destino caro para los visitantes de otros países, especialmente para los de la región. La demanda proveniente de países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile se ha reducido considerablemente. Esta falta de competitividad se ve agravada por los elevados precios de los vuelos internos, que son esenciales para que los turistas extranjeros puedan recorrer diferentes puntos del país. La combinación de estos factores genera un panorama de incertidumbre para el sector, que ve cómo sus principales fuentes de ingresos se resienten ante un mercado que se contrajo significativamente. (Agencia OPI Santa Cruz)