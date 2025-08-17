Municipales de Río Turbio continúan con medidas de fuerza hasta la próxima semana

- Publicidad -

Mediante una asamblea de trabajadores municipales se decidió continuar con las medidas de fuerza durante una semana hasta el próximo jueves 21 de agosto en reclamo de mejoras salariales.

La medida incluye que los trabajadores no deberán marcar su ingreso y se prevé que se debatirá la continuidad del conflicto durante una asamblea general el 22 de agosto.

Así lo decidió el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio (SOEM) quien convocó a sus afiliados a participar de “una asamblea general el viernes 22 de agosto a las 8:00, con unificación de turnos y marcación de tarjeta, para evaluar la continuidad o levantamiento de la medida”.

La protesta busca “visibilizar la necesidad de un aumento salarial acorde al contexto económico” y desde el gremio municipal señalaron que continuarán con acciones gremiales hasta obtener una respuesta favorable por parte del intendente de Río Turbio, Darío Menna. (Agencia OPI Santa Cruz)