Caras y caretas: innombrables, reincidentes, con antecedentes o desconocidos de la mano de un simulador. La fauna política de Santa Cruz para analizar en detalle

(Por: Rubén Lasagno) – ¡Y cerraron las listas!. No se puede hacer un análisis personalizado de cada candidato de cada partido provincial en una sola nota, pero nos vamos a centrar de aquí en más, a resaltar los nombres más conocidos que aparecen en las listas para las elecciones legislativas donde Santa Cruz renueva tres bancas, las de Sergio Acevedo (SER-Por Santa Cruz), Roxana Reyes (UCR) y Gustavo González (FPV-SER-Por Santa Cruz).

Si alguien pensó que para estas elecciones legislativas iba a encontrar sorpresas y una renovación coherente de la política provincial, lamentablemente se equivocó; especialmente en los partidos más relevantes, no hay cambios. Vuelven históricos fracasados, muchos con antecedentes, causas, investigaciones y sospechas de todo tipo (que vamos a recordar) y otros conversos que han sido siempre oportunistas o acomodaticios, que buscan indefectiblemente la beca política para trepar a las ligas mayores y cultivar no solo la billetera, sino una cadena de favores que tejen desde el Congreso, donde, claro está, no dejan de colocar a sus familiares directos y amigos, no solo en calidad de “asesores” que de hecho cada legisladores debe tener por funcionamiento, sino a ñoquis, incluyendo a personas que cobran por el cajero automático y ni siquiera van a la Cámara de Diputados.

Son varios los partidos que se presentan, pero acá vamos a referirnos a los más relevantes como nota iniciadora de un análisis posterior y un resumen que haremos días previos a las elecciones, para que los votantes tengan fresco y presente, el pedigree de cada uno de los que se ofrecen como sustitutos de aquellos a los que se les vence la beca y también están desesperados por no caer de la nube y quedar en el llano sin buen salario, presupuesto, especialmente poder político para negociar y está obligado a bajar gran parte de los cargos de allegados y partidarios que sostuvo por cuatro años.

La renovación

Lo que en Santa Cruz se podría encuadrar en “la renovación política” está encabezada por el partido espontáneo de Javier Milei “La Libertad Avanza”, cuya hermana envalentonada por el triunfo del actual presidente en Santa Cruz, creó un espacio propio, lo oficializó y todo iba bien hasta que descubrimos a quién ponía como responsable del mismo. Jairo Guzmán, un impresentable que imita a su patrón político en las conductas más reprochables, ha demostrado ser un corrupto funcionario del PAMI en la provincia, que extorsiona a los empleados, tiene denuncias por ser violento y además, extorsionar a funcionarios del ente para que aporten de su propio salario para el partido LLA, pero depositando fondos en cuentas personales de personajes que lo secundan.

En la mala copia que trata de imitar de su alter ego, Guzmán se ha tomado de frases dichas por Milei como que los políticos y sindicalistas son parásitos, lo cual lo transforma a él mismo en parásito y que “los periodistas no son suficientemente odiados”; lo más insólito de esta última frase en el caso de Guzmán es que el periodismo genuflexo lo sigue llamando para hacerle notas pedorras sobre temas que desconoce y de los cuales no puede opinar porque no sabe absolutamente nada. En ese marco digamos que la culpa no es de Guzmán, sino de los que se dejan utilizar.

Esa es la renovación y cambio que propone la política provincial, con Guzman a la cabeza y una lista de personas de las cuales no podemos abrir juicio hasta tanto no averigüemos cabalmente de quién se trata cada uno de ellos; en segundo y tercer lugar figuran: Perla Gómez y Matías Alzugaray.

Un kirchnerista en carpeta

Por Santa Cruz, constituído por el espacio del gobierno provincial con el SER a la cabeza y la colaboración de Encuentro Ciudadano, la UCR y el Pro, lleva como cabeza de lista a Daniel Álvarez, en segundo lugar a Gisela Martínez de la UCR y a José Ortega, un ex sindicalista de origen judicial.

Daniel Álvarez, hoy candidato de Vidal, es básicamente un kirchnerista que ha navegado de las gestiones de Daniel Peralta (PJ) y Alicia Kirchner (FPV). Su padre Julio Álvarez, fue comisario en los´90, paradójicamente un anti K reconocido quien entró en la “limpieza” que hizo Néstor Kirchner cuando llegó a la gobernación y descabezó la policía para colocar a Wilfredo Roque.

El jefe de Gabinete de Ministros el Kirchnerista Daniel Álvarez

Daniel Álvarez Ocupó el cargo de Secretario de Estado de la Función Pública en las gestiones de Alicia Kirchner y también paradójicamente hoy dentro del frente oficialista, encontramos a Fabián leguizamón de la UCR y a Encuentro Ciudadano, apoyando la candidatura de un kirchnerista.

Y como Vocal en la boleta del gobierno, aparece alguien que ya anunciamos el año pasado, iba a ser colocado por Claudio Vidal en lista de espera para entrar en la política: su socio sindical el Secretario General de Petroleros Privados Rafael Guenchenen.

Este hombre, sospechado de manejos poco claros en el sindicato de petroleros, mano derecha de Claudio Vidal y compañero de ruta del actual gobernador, ingresa de esta manera para posicionarse dentro del ámbito en el que buscan desarrollarse (los petroleros) para copar definitivamente el espectro político provincial, con representantes de ese sector gremial, al cual representa el SER.

Inoxidables e innombrables

“Fuerza santacruceña” es el renombramiento de lo que tiene un solo título para el conocimiento público: el Frente para la Victoria, es decir, el kirchnerismo en su más pura expresión.

Y este espacio K, no solo carece de una novedad interesante desde el punto de vista propositivo, con gente que pueda despertar algún grado de interés, excepto para los votantes propios, sino que, además, reflota personajes controvertidos, sospechados y de extraños vínculos que refundan el viejo kirchnerismo que conocimos en los últimos 30 años, hoy de la mano de gente como Pablo Grasso, Pablo González y obviamente, bajo la batuta invisible de Cristina Fernández y Alicia Kirchner, su cuñada.

Acá definitivamente no se puede enarbolar la bandera de “la renovación”, dado que los personajes ofrecidos por el kirchnerismo es de la fauna que supo arrasar en Santa Cruz y a nivel nacional, con la credibilidad de la gente y han demostrado que en 30 años, no han superado (ni siquiera) el nivel de las expectativas.

Juan Carlos Molina, es el cura que gestiona desde hace décadas la Fundación Valdocco de la cual hemos escrito ríos de tinta. Es un K de la primera ahora con un nefasto paso por el Sedronar donde quedó comprometido con ilícitos y sospechas de tráfico de estupefacientes y fue denunciado por el gobierno de Claudio Vidal ante sospechas con el manejo de los menores.

Juan Carlos Molina al frente del SEDRONAR. ¿Quién es el hombre de confianza de Alicia que trepa en el poder nacional?

Ya nos ocuparemos de reflotar sus malos antecedentes y recordar su veraz político, sin embargo, hay un tema que no es menor: poner a un cura en representación de un espacio político en una provincia con un 40% de la población es vangélica.

Moira Lanesan Sancho (ex Radical) es una kirchnerista del riñón de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, candidata a diputada por El Frente de Todos en el 2021.

Amadeo Figueroa (ex Radical) abogado de Caleta Olivia, tiene su pasado kirchnerista, involucrado con especímenes del tipo de Fernando Cotillo, Rubén Contreras, José Córdoba, María Esther Labado, etc y tenía como objetivo constituirse como juez en El Calafate, lo que finalmente no ocurrió.

Concluyendo: no hay sorpresas en los espacios tradicionales y no tradicionales de la provincia. Las otras opciones las analizaremos más adelante, pero es importante destacar que lo nuevo es malo y lo viejo es demasiado conocido para ser una innovación en materia política en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)