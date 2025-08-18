Cristina Kirchner: confirman el decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, pese a la apelación de su defensa

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, concedió una apelación para que la Cámara Federal de Casación revise el monto fijado para el decomiso de bienes. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu determinaron que este recurso no suspenderá la ejecución de la medida, lo que significa que el proceso para incautar los bienes de los condenados continuará su curso.

En una resolución los magistrados rechazaron de plano las nulidades que había presentado la defensa de la ex vicepresidenta, argumentando que el proceso ya se encuentra en su etapa de ejecución. El tribunal enfatizó que el monto del decomiso, calculado en $684.990.350.139,86, fue fijado en el veredicto de diciembre de 2022 y quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que lo convierte en “cosa juzgada”.

La ex mandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cumple arresto domiciliario. Con esta decisión, el tribunal permite la revisión del cálculo del monto, pero mantiene en firme el proceso de decomiso, que deberá ser pagado de manera solidaria entre todos los involucrados en la sentencia. (Agencia OPI Santa Cruz)