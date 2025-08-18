El Gobierno oficializa la nueva estructura del Ministerio de Economía a través de un decreto

- Publicidad -

El Gobierno nacional formalizó la nueva estructura del Ministerio de Economía a través del Decreto 585/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La normativa reorganiza las funciones y objetivos de varias áreas clave, confirma la disolución de ciertos organismos y establece una nueva distribución de tareas para las dependencias del Estado.

En la Secretaría de Industria se modificaron sus objetivos para incluir la participación en negociaciones con la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. Además, a la Subsecretaría de Gestión Productiva se le asignó la función de regular la importación, exportación y producción industrial de productos derivados del cáñamo. Se suprimieron algunos objetivos en la Secretaría de Hacienda, como el relacionado con la formación de expertos gerenciales para la Administración Pública Nacional.

La Secretaría de Agricultura también sufrió modificaciones a partir de la disolución de algunas de sus dependencias. Se eliminó el objetivo de la Subsecretaría de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de “entender en la elaboración, propuesta y definición de políticas públicas y estudios dirigidos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores”. Asimismo, se suprimió la función de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal de asistir en la aplicación de las leyes de fomento de la actividad caprina y ovina. Por su parte, la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional ahora tiene la responsabilidad de “Coordinar la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA)”.

En el ámbito del transporte, el decreto sustituyó los objetivos de la Secretaría de Transporte y su subsecretaría. Se aprobaron las estructuras organizativas de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. La normativa aclaró que no se tomaron medidas sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) debido a una medida cautelar vigente.

Finalmente, el decreto transfiere funciones de los disueltos Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) e Instituto Nacional de Semillas (INASE) a la Secretaría de Agricultura. También se dispuso la incorporación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Dirección Nacional de Semillas como unidades dependientes de la Secretaría de Agricultura. Por último, se aprobó la nueva estructura del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que ahora funciona como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria y Comercio, y se estableció que Casa de Moneda es una empresa del sector público bajo la órbita del Ministerio de Economía. (Agencia OPI Santa Cruz)