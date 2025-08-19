Causa Cuadernos: El peritaje de Gendarmería avala los escritos de Centeno antes del juicio

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7 ha incorporado una pericia caligráfica de la Gendarmería Nacional a la instrucción suplementaria de la Causa Cuadernos, una medida clave antes del inicio del juicio oral programado para el 6 de noviembre. Este peritaje confirma la autoría de los manuscritos atribuidos a Oscar Centeno, el exremisero que actúa como “arrepentido” en el caso, y ha sido uno de los últimos elementos de prueba sumados al expediente.

El análisis pericial se llevó a cabo sobre los cuadernos originales, resguardados en una caja fuerte en la sede judicial, así como sobre las copias digitalizadas de los mismos. El estudio corroboró la correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas versiones digitales. No obstante, los peritos advirtieron que el cuaderno número 5 no se encontraba entre los originales y que en otro de los manuscritos se observaban tachaduras y enmiendas cuya autoría no pudo ser establecida con certeza.

Según fuentes judiciales, el informe de los expertos calígrafos concluyó que existe una “correspondencia” entre los cuadernos y las copias. Además, el peritaje atribuyó la autoría a Centeno, basándose en la comparación de los escritos con un cuerpo de escritura que el exremisero del Ministerio de Planificación Federal había realizado en sede judicial. Los peritos detallaron que las anotaciones fueron hechas con diferentes lapiceras y en distintos períodos de tiempo.

- Publicidad -

El informe pericial destaca que los manuscritos de Centeno fueron “ejecutados de manera libre y espontánea” con “movimientos ágiles y veloces“, lo que permitió a los expertos identificar aspectos gráficos característicos de su escritura. Esta nueva prueba es considerada fundamental de cara al juicio oral que sentará en el banquillo a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gestión, el propio Oscar Centeno y un grupo de empresarios. (Agencia OPI Santa Cruz)