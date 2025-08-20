Abrieron las inscripciones para la Escuela de Cadetes de la Policía

- Publicidad -

La Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz abrió las inscripciones para el ciclo 2026, y la convocatoria no tiene fecha de cierre según informó la comisaria Silvana Almendra, segunda jefa del Departamento de la institución.

Las inscripciones podrán realizarse de manera online a través de un formulario disponible en la página oficial de la Policía de Santa Cruz que tendrán, con acceso mediante un código QR.

Entre las propuestas se indica que la formación tiene una duración de tres años y ofrece cinco tecnicaturas: Seguridad Pública y Ciudadana, Criminalística, Investigación Criminal, Gestión de Siniestros y Tratamiento Penitenciario.

El primer año es de carácter internado en Río Gallegos, mientras que en segundo y tercero los cadetes cursan en modalidad semi-externado.

Entre los requisitos se destacan:

Tener entre 18 y 25 años al momento de la inscripción.

Poseer secundario completo (o constancia de finalización sin materias pendientes).

Residir al menos cinco años en la provincia.

No registrar antecedentes penales o administrativos.

Cumplir con la estatura mínima: 1,65 m para hombres y 1,60 m para mujeres.

Si bien no hay un límite de inscripciones, el cupo de incorporación “suele oscilar entre 100 y 150 aspirantes, de acuerdo a las evaluaciones y los lineamientos del Ministerio de Seguridad”.

Además, se indicó que durante la formación, los cadetes perciben una beca mensual equivalente al 25% del sueldo de un oficial ayudante en el primer año, que aumenta progresivamente hasta el 45% en el tercero. Además, cuentan con obra social, aportes jubilatorios, licencias y acompañamiento institucional. (Agencia OPI Santa Cruz)