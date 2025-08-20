Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio, superando la inflación general

- Publicidad -

El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un aumento de 2,8% en julio de 2025, una cifra que supera tanto el incremento del mes anterior como el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este crecimiento se explica por una suba de 2,6% en los productos nacionales y un notable incremento de 5,7% en los productos importados.

La suba de julio fue superior al 1,6% registrado en junio. En la comparación interanual, los precios mayoristas acumularon un alza de 20,9% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va del año 2025, la suba acumulada es del 12,3%.

Dentro del rubro de productos nacionales, los mayores incrementos se observaron en los productos pesqueros (5,7%) y los productos agropecuarios (4,2%). También se destacaron las subas en máquinas y aparatos eléctricos (6,1%), sustancias y productos químicos (4,9%), y productos refinados del petróleo (3,9%). Los textiles, por su parte, subieron 2,3%, y los alimentos y bebidas, 1,1%.

En la misma línea, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un aumento del 3,0% en julio, impulsado por una suba de 2,8% en productos nacionales y 5,8% en importados. El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró un incremento del 3,0%, resultado de un alza de 2,9% en productos primarios y 3,0% en manufacturados y energía eléctrica. (Agencia OPI Santa Cruz)